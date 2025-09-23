Ивайло Мирчев заяви, че „Топлофикация София“ е задлъжняла по време на управлението на Йорданка Фандъкова

„Пеевски отново играе ролята на „народен защитник“ и праща сигнали до прокуратурата си. Днес мишена е „Топлофикация“ и кметът Терзиев. Истината обаче е друга: дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО. Именно те смениха ръководството и сложиха свои хора, а задълженията за над 2,6 млрд. лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова„. Това написа във „Фейсбук“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Депутатът заяви, че Пеевски се опитва да прехвърли отговорността за проблемите с „Топлофикация София“ върху сегашния кмет Васил Терзиев, за да прикрие провалите на своите партньори от ГЕРБ. Мирчев критикува Пеевски и за изказванията му за „Държава с главно Д“, като подчерта, че в действителност хората понасят кризите, а Пеевски изопачава реалността.

По-рано от „Ново начало“ обявиха, че лидерът им е подал сигнал до прокуратурата заради планирания ремонт на „Топлофикация“, който ще остави квартал „Дружба 2“ без парно и топла вода за почти три месеца. В отговор кметът Васил Терзиев призова за цялостно разследване на управлението на дружеството през последните 15 години и заяви, че софиянци заслужават истината, а виновните – да понесат отговорност.

От „Спаси София“ също реагираха, като категорично отрекоха, че Столичната община е планирала или одобрила ремонтните дейности, които ще засегнат 40 хиляди души през зимата.