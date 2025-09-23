РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Ивайло Мирчев заяви, че „Топлофикация София“ е задлъжняла по време на управлението на Йорданка Фандъкова

Ивайло Мирчев заяви, че "Топлофикация София" е задлъжняла по време на управлението на Йорданка Фандъкова

Пеевски отново играе ролята на „народен защитник“ и праща сигнали до прокуратурата си. Днес мишена е „Топлофикация“ и кметът Терзиев. Истината обаче е друга: дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО. Именно те смениха ръководството и сложиха свои хора, а задълженията за над 2,6 млрд. лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова„. Това написа във „Фейсбук“ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Депутатът заяви, че Пеевски се опитва да прехвърли отговорността за проблемите с „Топлофикация София“ върху сегашния кмет Васил Терзиев, за да прикрие провалите на своите партньори от ГЕРБ. Мирчев критикува Пеевски и за изказванията му за „Държава с главно Д“, като подчерта, че в действителност хората понасят кризите, а Пеевски изопачава реалността.

Терзиев очаква прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“

По-рано от „Ново начало“ обявиха, че лидерът им е подал сигнал до прокуратурата заради планирания ремонт на „Топлофикация“, който ще остави квартал „Дружба 2“ без парно и топла вода за почти три месеца. В отговор кметът Васил Терзиев призова за цялостно разследване на управлението на дружеството през последните 15 години и заяви, че софиянци заслужават истината, а виновните – да понесат отговорност.

От „Спаси София“ също реагираха, като категорично отрекоха, че Столичната община е планирала или одобрила ремонтните дейности, които ще засегнат 40 хиляди души през зимата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени