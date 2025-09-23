Ракан Рабани е новият изпълнителен директор на „Аурубис България“

Ракан Рабани (Rakan Rahbani) е новият изпълнителен директор на „Аурубис България“ АД – основен износител и вносител на страната със структурно значение за икономиката, част от водещата международна група за производство на цветни метали и рециклиране „Аурубис“ (Aurubis AG). Той ще заеме позицията от 1 октомври, съобщиха от компанията.

Ракан Рабани (41) е в екипа на групата „Аурубис“ от 2018 г., където последно заема позицията директор „Стратегически проекти“ в Хамбург. Преди присъединяването си към групата, Рабани е заемал различни управленски позиции в Glencore и Russell Mineral Equipment. Солидният му международен опит включва проекти в Канада, Европа, Австралия, Южна Африка, Централна Азия и Близкия изток. Ракан Рабани е завършил инженерна химия в университета „Макгил“ в Монреал, Канада. Има специализации по преработка на минерални суровини, бизнес развитие и корпоративни финанси.

“Аурубис България“ е стратегическа част от успеха на Групата.

Заводът до Пирдоп и Златица има голям потенциал. Моята цел е да бъда катализатор на производителността и иновациите, като работим заедно с нашия отдаден и опитен екип на място“, каза Ракан Рабани. „Ще продължим да развиваме културата си на безопасност и да осъществяваме ангажимента си към устойчивото развитие. Средносрочният ни фокус е успешното завършване на програмата „Инвестиции за прогрес. България 2027“, допълни той.

Тим Курт, който е изпълнителен директор на компанията през последните единадесет години, се съсредоточава върху международната си роля. Тим Курт е главен оперативен директор на групата „Аурубис“ от 2024 г. и остава в ръководството на „Аурубис България“ АД като председател на съвета на директорите. „Уверен съм, че с Ракан „Аурубис България“ ще продължи устойчивото си развитие. С неговия сериозен международен опит, той ще ръководи компанията с визия. Работили сме заедно по проекти в страната, ще продължим да го правим и занапред. България остава в сърцето ми“, каза Тим Курт.

Новият съвет на директорите на „Аурубис България“ АД е в състав Ракан Рабани, Тим Курт, Димо Кирилов, избрани с тригодишен мандат на заседание на Общото събрание на акционерите на 19 септември тази година.

„Аурубис България“ АД стопанисва медодобивния завод до Пирдоп и Златица

и е водеща компания със структурно значение за икономиката на страната. Дружеството изпълнява четиригодишната програма „Инвестиции за прогрес. България 2027“ на стойност 400 млн. лв. за увеличаване на капацитета за производство на рафинирана (катодна) мед, изграждане на собствени ВЕИ, енергийна ефективност и подобряване на екологичните показатели.

Компанията е част от базираната в Хамбург група „Аурубис“ (Aurubis AG) – водещ световен доставчик на цветни метали и една от най-големите компании за рециклиране на мед в света. Акциите на Aurubis AG са част от сегмента Prime Standard на Германската фондова борса и са регистрирани в MDAX, Global Challenges Index (GCX) и STOXX Europe 600.