Защо горещият шоколад е мощна здравословна напитка

През последните години няколко изследвания за ползите от горещия шоколад за здравето – от регенерация на стволови клетки до защита на сърдечно-съдовата система (особено при мъжете) – попаднаха в заглавията. Но както често се случва с медийните интерпретации на научни данни, дали тези ползи не са преувеличени? Според нутрициониста по дълголетие Ручи Бувания Лохия – не.

Както обяснява тя, има няколко важни момента, които трябва да се имат предвид при приготвянето и пиенето на ежедневната ви чаша горещ шоколад, за да извлечете максимална полза.

Защо горещият шоколад е полезен?

„Ползите от горещия шоколад идват от съдържанието му на какао и качеството на какаовите зърна,“ казва Бувания Лохия. „Горещ шоколад, направен с висококачествено какао на прах или тъмен шоколад с над 80% съдържание на какао, е богат на растителни съединения, наречени флаваноли, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.“

Множество изследвания върху ефектите на хранителните флаваноли ги свързват с подобрено здраве на червата, по-здрави кръвоносни съдове, по-ниско кръвно налягане и по-добра когнитивна функция.

„Висококачественото какао е и добър източник на минерали като магнезий, желязо, мед, манган, калий, фосфор, цинк и малки количества селен,“ добавя тя. „Тези вещества подпомагат сърдечно-съдовото и метаболитното здраве, нервната функция и антиоксидантната защита.“

Кой е най-здравословният вид горещ шоколад?

„Не всички горещи шоколади са еднакви,“ предупреждава Лохия. Най-масово консумираният се приготвя с млечен шоколад – ниско съдържание на какао и високо съдържание на захар – и затова се възприема повече като лакомство, отколкото като здравословна напитка.

Най-добрият избор е горещ шоколад, приготвен със сурово какао или висококачествено, минимално обработено неподсладено какао на прах. Те са богати на флаваноли и минерали, без добавена захар или мазнини.

Шоколадът с над 80% какао също носи ползи, макар да съдържа известно количество захар и мазнини.

Изследванията показват, че напитки, богати на флаваноли, могат да намалят умората (например при хора с множествена склероза) и да предпазват сърцето от стресови увреждания.

„Най-добре е да се избягват инстантни пакетчета и силно преработени смеси, пълни със захар, добавки и изкуствени овкусители,“ подчертава тя.

Какво мляко да използвате?

„Доказателствата са смесени,“ казва Лохия. Някои изследвания предполагат, че кравето мляко може да ограничи усвояването на флаванолите, тъй като белтъците и мазнините в него се свързват с тях. Но човешките проучвания досега не са категорични.

Много растителни млека съдържат добавени захари и мазнини, които също не са оптимални. „Препоръката ми е да изберете според вкуса си, но да внимавате за съставките,“ казва тя.

Колко горещ шоколад е твърде много?

Дори да разглеждаме горещия шоколад като функционална напитка, умереността остава ключова.

Европейската агенция за безопасност на храните посочва, че дневен прием от 200 mg какаови флаваноли е свързан с доказани ползи за съдовото здраве. Това се равнява на около 2.5 г високофлаванолово какао на прах – приблизително една пълна чаена лъжичка.

Големи порции с добавени захари, сиропи, маршмелоу или сметана могат да доведат до излишен прием на калории и захар, повишавайки риска от затлъстяване, инсулинова резистентност и сърдечносъдови проблеми.

Тъмен шоколад или горещ шоколад?

И двете могат да бъдат ценни източници на флаваноли. Разликата е в съдържанието на какао, захарта и начина на приготвяне.

Течните форми може да улеснят усвояването и да доставят повече активни съединения с по-малко калории (ако са без излишна захар).

„Едно парче качествен тъмен шоколад (над 80%) също е полезно ежедневно,“ казва Лохия.

Някои какаови продукти съдържат следи от тежки метали като олово и кадмий. Изследване от 2023 г. установи, че доста търговски марки надхвърлят допустимите норми.

Макар от време на време това да не е проблем, редовната и прекомерна консумация може да доведе до натрупване. ЕС има строги лимити и е препоръчително да се избират марки, които ги спазват.

