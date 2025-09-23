РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Защо горещият шоколад е мощна здравословна напитка

Какво се случва с тялото ви, когато ядете шоколад всеки ден

През последните години няколко изследвания за ползите от горещия шоколад за здравето – от регенерация на стволови клетки до защита на сърдечно-съдовата система (особено при мъжете) – попаднаха в заглавията. Но както често се случва с медийните интерпретации на научни данни, дали тези ползи не са преувеличени? Според нутрициониста по дълголетие Ручи Бувания Лохия – не.

Както обяснява тя, има няколко важни момента, които трябва да се имат предвид при приготвянето и пиенето на ежедневната ви чаша горещ шоколад, за да извлечете максимална полза.

Защо горещият шоколад е полезен?

„Ползите от горещия шоколад идват от съдържанието му на какао и качеството на какаовите зърна,“ казва Бувания Лохия. „Горещ шоколад, направен с висококачествено какао на прах или тъмен шоколад с над 80% съдържание на какао, е богат на растителни съединения, наречени флаваноли, които имат антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.“

Множество изследвания върху ефектите на хранителните флаваноли ги свързват с подобрено здраве на червата, по-здрави кръвоносни съдове, по-ниско кръвно налягане и по-добра когнитивна функция.

„Висококачественото какао е и добър източник на минерали като магнезий, желязо, мед, манган, калий, фосфор, цинк и малки количества селен,“ добавя тя. „Тези вещества подпомагат сърдечно-съдовото и метаболитното здраве, нервната функция и антиоксидантната защита.“

Кой е най-здравословният вид горещ шоколад?

„Не всички горещи шоколади са еднакви,“ предупреждава Лохия. Най-масово консумираният се приготвя с млечен шоколад – ниско съдържание на какао и високо съдържание на захар – и затова се възприема повече като лакомство, отколкото като здравословна напитка.

Най-добрият избор е горещ шоколад, приготвен със сурово какао или висококачествено, минимално обработено неподсладено какао на прах. Те са богати на флаваноли и минерали, без добавена захар или мазнини.

Шоколадът с над 80% какао също носи ползи, макар да съдържа известно количество захар и мазнини.

Изследванията показват, че напитки, богати на флаваноли, могат да намалят умората (например при хора с множествена склероза) и да предпазват сърцето от стресови увреждания.

„Най-добре е да се избягват инстантни пакетчета и силно преработени смеси, пълни със захар, добавки и изкуствени овкусители,“ подчертава тя.

Какво мляко да използвате?

„Доказателствата са смесени,“ казва Лохия. Някои изследвания предполагат, че кравето мляко може да ограничи усвояването на флаванолите, тъй като белтъците и мазнините в него се свързват с тях. Но човешките проучвания досега не са категорични.

Много растителни млека съдържат добавени захари и мазнини, които също не са оптимални. „Препоръката ми е да изберете според вкуса си, но да внимавате за съставките,“ казва тя.

Колко горещ шоколад е твърде много?

Дори да разглеждаме горещия шоколад като функционална напитка, умереността остава ключова.

Европейската агенция за безопасност на храните посочва, че дневен прием от 200 mg какаови флаваноли е свързан с доказани ползи за съдовото здраве. Това се равнява на около 2.5 г високофлаванолово какао на прах – приблизително една пълна чаена лъжичка.

Големи порции с добавени захари, сиропи, маршмелоу или сметана могат да доведат до излишен прием на калории и захар, повишавайки риска от затлъстяване, инсулинова резистентност и сърдечносъдови проблеми.

Тъмен шоколад или горещ шоколад?

И двете могат да бъдат ценни източници на флаваноли. Разликата е в съдържанието на какао, захарта и начина на приготвяне.

Течните форми може да улеснят усвояването и да доставят повече активни съединения с по-малко калории (ако са без излишна захар).

„Едно парче качествен тъмен шоколад (над 80%) също е полезно ежедневно,“ казва Лохия.

Някои какаови продукти съдържат следи от тежки метали като олово и кадмий. Изследване от 2023 г. установи, че доста търговски марки надхвърлят допустимите норми.

Макар от време на време това да не е проблем, редовната и прекомерна консумация може да доведе до натрупване. ЕС има строги лимити и е препоръчително да се избират марки, които ги спазват.

Четете още: Сладки картофи срещу обикновени картофи

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени