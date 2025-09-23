Starbucks залага на протеинови и безглутенови продукти в нова хранителна стратегия

Главният изпълнителен директор на Starbucks: Компанията удвоява усилията си за повече протеинови и безглутенови опции: „Вярвам, че храната ни трябва да съответства на майсторството на нашето кафе“

Starbucks залага сериозно на движението за здравословно хранене с планове за значително разширяване на предложенията си с високо съдържание на протеин и без глутен – ключова промяна в хранителната стратегия на гиганта за кафе, докато изпълнителният директор Брайън Никол се стреми да съживи бранда след поемането на поста миналата година.



Starbucks следва по-широка индустриална тенденция – глобалният пазар на храни с високо съдържание на протеин се очаква да нарасне с над 50 милиарда долара до 2028 година. Консумацията на протеин е във възход, а споменаванията в социалните мрежи са се увеличили с над 10% на годишна база.

Новата протеинова студена пяна на Starbucks, която ще съдържа 15–18 грама протеин, ще използва популярността на вече утвърдения продукт: продажбите на студена пяна са нараснали с 23% за година, което я прави естествен носител за добавяне на протеин.



Ангажиментът на Starbucks към повече безглутенови опции идва на фона на експлозивен ръст на този сегмент. Пазарът, оценен на 7.4 милиарда долара през 2024 г., се очаква да се удвои и надмине 15 милиарда до 2032 година.

Тенденцията се простира далеч отвъд хората с целиакия или непоносимост към глутен: проучвания показват, че около 11% от милениалите и почти толкова представители на Gen Z следват безглутенова диета, въпреки че само 1% от американците имат медицинска диагноза.

Starbucks е изправена пред шест поредни тримесечия на спад в продажбите на същите обекти, но наскоро отчете най-добрата си седмица с връщането на сезонните напитки като pumpkin spice latte.

Компанията реновира до 1000 кафенета, създавайки по-уютни пространства с керамични чаши, удобни седалки и локално вдъхновени интериори. Междувременно менюто ще бъде съкратено с около 30% до края на годината, но ще се тестват нови продукти чрез програмата „Starting Five“, включително протеинова студена пяна, прясно изпечени кроасани и многослойни фрапучино напитки.

