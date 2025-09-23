Комисия в СОС изслушва ръководството на „Топлофикация София“ заради предстоящия ремонт в „Дружба 2“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Комисия в СОС изслушва ръководството на "Топлофикация София"

В този час Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС) изслушва ръководството на „Топлофикация София“. Поводът е предстоящият ремонт на топлопреносната мрежа в квартал „Дружба 2“, планиран да започне на 2 октомври и да продължи до Нова година.

От дружеството обявиха, че ремонтът е наложителен, но това предизвика недоволство сред жителите на района, които вчера блокираха движението по бул. „Цариградско шосе“. Протестите ще продължат и днес.

Омбудсманът на Република България Велислава Делчева и министърът на енергетиката Жечо Станков лично ще следят ремонта.

Вчера, пред обществената телевизия, изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров каза, че дружеството не разполага с достатъчно пари, за да компенсира жителите на столичния квартал „Дружба 2“ заради спирането на топлата вода и парното от октомври до Нова година.

„Ние сме разделили целия район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен“, заяви Петров.

Той добави, че не може да гарантира, че по време на ремонта всички жители на квартала ще имат отопление по празниците – Коледа и Нова година. По думите му „Топлофикация София“ е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на „Булгаргаз“ за природен газ е достигнала 2,1 млрд. лева.

Освен това, Петров обяви, че цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да може дружеството да извършва спокойно ремонтите си. В момента инвестиционната програма на компанията изостава.

