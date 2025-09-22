РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Спирането на топлоподаването в „Дружба-2“ ще е до 15 дни за отделните абонати

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров заяви пред БНТ, че по време на 90-дневния ремонт в ж.к. „Дружба-2“ спирането на топлоподаването за отделните абонати ще е между 7 и 15 дни, а не за целия период. В началото услугата ще бъде преустановена за целия квартал за около три дни, докато се монтират спирателни арматури. След това работата ще продължи поетапно в отделни зони и карета от блокове.

Петров подчерта, че ремонтът е наложителен заради изключително влошеното състояние на мрежата и загуби на вода. При първоначалните измервания са установени загуби от 150 тона на час вода в този район. За по-малко от четири месеца те вече са 250 тона. По думите му, подмяната ще реши проблема с авариите в района за поне 30 години и ще подобри качеството на услугата и в други квартали като „Младост 4“, „Малинова долина“ и „Лозенец“.

Междувременно темата предизвика напрежение сред гражданите. Омбудсманът Велислава Делчева съобщи за над 200 жалби само за ден и сезира парламентарната енергийна комисия. Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като абсурдна и съобщи, че е създадена работна група за подготовка на външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“.

