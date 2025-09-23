В Русе Николета Добрева поема функциите на напусналия по лични причини главен архитект

От днес (23 септември), община Русе ще има нов главен архитект, съобщават от общинския пресцентър. До приключването на конкурсната процедура за избор на титуляр на позицията е назначена арх. Николета Добрева.

На 12 септември постът напусна арх. Пламен Христов, който обясни решението си с лични причини. Архитект Добрева е родена в Русе, възпитаник е на Математическата гимназия „Баба Тонка“ и е магистър по архитектура от Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София, член на Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Русе.

Тя е с професионален опит в частния сектор в областта на архитектурата и има административен опит като главен архитект на общините Борово и Две могили. Тя е заявила, че ще работи за съвременното и устойчиво развитие на градската среда, заедно с богатото културно-историческо наследство на града, познат още като “Малката Виена”.