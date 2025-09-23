Vodafone избира Ericsson и Nokia пред Samsung за 5G мрежата във Великобритания

Мобилният оператор Vodafone първоначално тестваше мрежовите продукти на Samsung във Великобритания, но в ключов момент компанията избра Ericsson и Nokia за изграждането на следващия етап от 5G мрежата си, обхващащ 17 000 обекта. Решението се възприема като удар по технологията open RAN, която Samsung активно защитава, и може да сведе британския пазар до двама доставчици.

Въпреки това южнокорейската компания остава силен партньор на Vodafone в други региони – тя печели големи договори в рамките на европейския търг Spring 6, който обхваща десетки хиляди обекти в Европа и Африка. Там Samsung ще доставя виртуализирани open RAN решения, системи базирани на изкуствен интелект и интеграция на мрежи.

Ситуацията подчертава двойнствената позиция на Samsung – губеща от стратегическите планове на Vodafone във Великобритания, но печелеща ключови проекти в други европейски пазари. Междувременно, решението на Vodafone и Three рискува да укрепи доминацията на Ericsson и Nokia на британския пазар след окончателното премахване на Huawei до 2028 година.