Полша към Русия: „Предупредени сте“, така че не се оплаквайте, ако самолетите ви бъдат свалени във въздушното пространство на НАТО

Русия не трябва да се оплаква в Организацията на обединените нации, ако нейните ракети или военни самолети бъдат свалени, след като навлязат във въздушното пространство на НАТО, предупреди в понеделник (22 септември) полският външен министър Радослав Сикорски.

Сикорски говори на извънредна сесия на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк. Срещата беше свикана след като три руски военни самолета навлязоха във въздушното пространство на Естония за 12 минути на 19 септември, преди да бъдат отблъснати от италиански изтребители F-35, представляващи НАТО.

„Имам само една молба към руското правителство: ако още една ракета или самолет навлезе в нашето пространство без разрешение – умишлено или по грешка – и бъде свален, а отломките паднат на територията на НАТО, моля не идвайте тук да се оплаквате,“ каза Сикорски. „Бяхте предупредени.“

Навлизането в Естония последва след като Русия изпрати дронове в Полша и Румъния по-рано този месец, което постави НАТО в състояние на висока бойна готовност в цяла Европа.

Многократните нарушения на територията на НАТО принодиха Европейския съюз да започне преговори за създаване на т. нар. „стена от дронове“, за да бъде защитена източната граница на Европа от Москва. Седем държави членки на ЕС ще обсъдят отбранителната инициатива в онлайн среща с Европейската комисия и Украйна в петък.

