РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Земеделската политика трябва да е справедлива за всички държави членки в ЕС, обяви заместник-министър Янчев

земеделието

Бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. трябва да е силна и автономна, структурирана в два стълба със самостоятелен бюджет, който да гарантира доходите на земеделските стопанства и сигурност в Европейския съюз. Тази позиция е застъпил заместник-министърът на земеделието Янислав Янчев на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, съобщават от ведомството ни.

За нас е важно да бъде продължена политиката, насочена към постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително чрез създаване и поддържане на заетост“, е подчертал той по време на последвалата дискусия.

Във връзка с бъдещото развитие на рибарството и аквакултурите, заместник-министърът е отбелязал, че те трябва да бъдат подкрепени с адекватен финансов ресурс. Той отбелязал още, че е важна и подкрепата за малките производители, като приветствал предложението за осигуряване на 100% интензитет на помощта за дребномащабния крайбрежен риболов.

По отношение на международната търговия българските представители са изразили притеснение от увеличените квоти за чувствителни продукти като захар и мед в рамките на Споразумението с Украйна, както и от продължителността на предвидения период за хармонизиране на украинското законодателство с европейските производствени стандарти.

България ще продължи да защитава интересите на своите производители, като работи за предвидими и справедливи правила, гарантиращи конкурентоспособност, продоволствена сигурност и устойчиво развитие на секторите”, заявил е заместник-министър Янислав Янчев.

По време на разговора е било обсъдено и бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г., и предизвикателствата пред европейските земеделски производители.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени