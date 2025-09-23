Земеделската политика трябва да е справедлива за всички държави членки в ЕС, обяви заместник-министър Янчев

Бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г. трябва да е силна и автономна, структурирана в два стълба със самостоятелен бюджет, който да гарантира доходите на земеделските стопанства и сигурност в Европейския съюз. Тази позиция е застъпил заместник-министърът на земеделието Янислав Янчев на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, съобщават от ведомството ни.

„За нас е важно да бъде продължена политиката, насочена към постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително чрез създаване и поддържане на заетост“, е подчертал той по време на последвалата дискусия.

Във връзка с бъдещото развитие на рибарството и аквакултурите, заместник-министърът е отбелязал, че те трябва да бъдат подкрепени с адекватен финансов ресурс. Той отбелязал още, че е важна и подкрепата за малките производители, като приветствал предложението за осигуряване на 100% интензитет на помощта за дребномащабния крайбрежен риболов.

По отношение на международната търговия българските представители са изразили притеснение от увеличените квоти за чувствителни продукти като захар и мед в рамките на Споразумението с Украйна, както и от продължителността на предвидения период за хармонизиране на украинското законодателство с европейските производствени стандарти.

„България ще продължи да защитава интересите на своите производители, като работи за предвидими и справедливи правила, гарантиращи конкурентоспособност, продоволствена сигурност и устойчиво развитие на секторите”, заявил е заместник-министър Янислав Янчев.

По време на разговора е било обсъдено и бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2027 г., и предизвикателствата пред европейските земеделски производители.