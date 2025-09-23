Alibaba се опитва да привлече марки от Amazon към AliExpress

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Китайският гигант в електронната търговия Alibaba Group се опитва да привлече утвърдени марки от Amazon към своя глобален сайт AliExpress, обещавайки по-ниски такси за доставка и по-малък процент от продажбите. Целта е да се увеличат клиентите и продажбите на ключови пазари като Европа и Латинска Америка, като компанията ще използва и вече присъстващите марки от T-Mall.

AliExpress вече предлага популярни китайски брандове като Xiaomi и Pop Mart, а Alibaba търси нов пробив на пазари като Съединените щати и Европа, където досега платформата е срещала трудности срещу Amazon. Международното подразделение на китайската компания отчете 19% ръст на приходите, но още не е на печалба.

Стратегията се прилага в момент на геополитическо напрежение, след като Тръмп обложи с по-високи мита малки пратки от Китай, което накара конкуренти като Temu да предлагат големи отстъпки, за да останат конкурентоспособни на американския пазар.

