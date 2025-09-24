AI пренарежда дигиталната екосистема и поставя на изпитание бизнеса

Изкуственият интелект вече не е просто технологична новост, а фактор, който пренарежда дигиталната екосистема и поставя на изпитание ролята на медии, дизайнери, програмисти, създатели на сайтове и бизнеса. Това стана ясно по време на дискусията „Сайтовете в ерата на AI: Еволюция или Революция?“, организирана от „Сайт на годината“ в София. Събитието събра представители на технологичния сектор, предприемачи и журналисти, за да обсъдят рисковете и възможностите в новата дигитална ера.

Експертите се обединиха около разбирането, че AI действа като ускорител, който скъсява времето за разработване на продукти и услуги. Ако преди създаването на прототип е изисквало месеци работа, сега това може да се случи за дни. Бързината обаче не отменя нуждата от задълбочена експертиза и комплексни умения. „AI е суперсила там, където вече имаш опит. Той може да ускори създаването на прототипи, но истински устойчив продукт изисква експерти с широки знания, които да свързват различни области. В същото време не бива да подценяваме рисковете – тази технология вече е инструмент за масова дезинформация и пред очите ни се сглобява атомната бомба на информационната война“, коментира Алексей Лазаров от visibilio.ai.

Автоматизацията в клиентското обслужване също беше разгледана критично.

Макар технологиите да обещават бързина, практиката често показва друго – чатботовете невинаги решават проблемите, а операторите просто препращат техните отговори. „AI може да улесни процесите, но не е панацея. Човешката експертиза е незаменима и компаниите трябва да внедряват новите инструменти внимателно и с разбиране“, каза Методи Дреновски от JetHosting.

Темата за пазара на труда предизвика оживена дискусия.

След години на прегряване в IT сектора, експертите смятат, че предстои по-устойчив етап. Беше изтъкнато, че младите специалисти ще имат по-труден старт, но именно социалните умения, любопитството и адаптивността ще бъдат решаващи за успеха им. „Истинските инженери ще останат ценни, но все по-важни ще стават и хората, които умеят да се адаптират и да свързват различни дисциплини. Любопитството ще бъде толкова важно, колкото и писането на код“, подчерта Веселин Георгиев от Plan A.