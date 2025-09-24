Италия обмисля да замрази възрастта за пенсиониране на 67 години

Правителството на премиера Джорджа Мелони обмисля да замрази пенсионната възраст в Италия на сегашните 67 години – ход, за който критиците предупреждават, че ще окаже нов натиск върху подобряващите се, но все още крехки публични финанси на страната. Съществуващият пенсионен закон на Ботуша обвързва установената по закон пенсионна възраст с продължителността на живота, като изисква преглед на всеки две години и автоматично преразглеждане нагоре, ако е необходимо.

Италианските профсъюзи обаче настояват за спиране на тези автоматични увеличения и за основен ремонт на пенсионния закон, който беше приет по време на кризата с държавния дълг в еврозоната, когато Рим се опита да си върне доверието на пазарите. Тяхното искане идва в момент, когато френското и германското правителства насърчават собствените си граждани да работят по-дълго заради опасенията за жизнеспособността на пенсионните системи, тъй като населението им застарява. Въпреки че законоустановената пенсионна възраст в Италия е по-висока от другите, топенето на населението ѝ е сред най-бързите в Европа.

Крайнодясната партия „Лига“, която е част от управляващата коалиция на Мелони, отдавна критикува разпоредбата на закона за пенсиите за автоматично увеличение и подкрепя замразяването им. „Ако възрастта за пенсиониране е 67 години, това е огромен проблем“, каза сенаторът от „Лигата“ Клаудио Дуригон – бивш фабричен работник и синдикален лидер, сега заместник-министър на труда. Той обърна внимание, че някои по-възрастни работници са починали, докато са работили с тежки машини, и че обвързването на възрастта за пенсиониране с продължителността на живота е „зверска политика по отношение на работещия човек“.

Пенсионната възраст за последно се е повишила през 2019 г., преди пандемията от КОВИД-19, когато скочи с пет месеца – до 67 години. От 1 януари 2027 г. се очаква увеличение с три месеца. Министърът на финансите Джанкарло Джорджети заяви по-рано тази година, че е склонен на двугодишно замразяване, което би спряло автоматичното коригиране до 2029 година. По информация на финансовото ведомство, идеята все още е „в процес на обсъждане“ и всяко решение ще вземе предвид „цялостната икономическа картина“.

Независимата парламентарна бюджетна служба на Италия изчисли, че ако пенсионната възраст бъде замразена и механизмът за автоматично коригиране бъде деактивиран, разходите за пенсии ще се увеличат с 0.4% от БВП до 2040 година. Тя също така заяви, че съотношението дълг към БВП на Италия ще се увеличи до 139% до 2031 г., което е със седем процентни пункта повече от настоящите прогнози за тази дата. Икономистите пък твърдят, че всяка подобна стъпка би изпратила опасен сигнал към инвеститорите, които вече са притеснени от френския дълг, предвид силната опозиция в страната срещу реформата на собствената ѝ пенсионна възраст.

„Пенсионната реформа на Италия – автоматичното обвързване между установената по закон възраст за пенсиониране и продължителността на живота – е котвата на фискалната ѝ устойчивост (на Италия)“, коментира Филипо Тадей – старши икономист за Европа в „Голдман Сакс“. И посочи, че „ако хората живеят по-дълго, пенсионната възраст се увеличава и това автоматично поддържа баланса на фискалната система“ … а „това заобикаля много строго политическо ограничение, тъй като промяната на пенсионната възраст е супер вреден политически проблем в цяла Европа.“

Правителството на Мелони получи признание от инвеститорите за фискалната си дисциплина, откакто встъпи в длъжност в края на 2022 г., помагайки за намаляване на разликата между доходността на 10-годишните италиански и германски облигации под 0.8 процентни пункта през миналия месец за първи път отпреди дълговата криза в еврозоната. В 16.20 ч. българско време на 24 септември разходите по тези дългови книжа се търгуваха за 3.57%, колкото и на аналогичните по срочност френски облигации.

Рейтинговата агенция Fitch повиши кредитната оценка на държавния дълг на Италия с една степен – „BBB+“ през миналата седмица, позовавайки се на „повишеното доверие във фискалната посока на страната, подкрепено от нарастващия опит във фискалното благоразумие“. Но Тито Боери – бивш президент на италианския Национален институт за социално осигуряване, който управлява пенсионната система, предупреди, че прекъсването на връзката между пенсионната възраст и продължителността на живота ще се отрази сериозно на траекторията на дълга на Италия.

„Този ​​механизъм е много ценен и не бива да се променя… (в противен случай) последиците за италианския публичен дълг ще бъдат доста драматични“, каза Боери, сега професор по икономика в университета „Бокони“.

Елза Мария Форнеро – главният архитект на пенсионната реформа, заяви, че за Рим може да е „трудно“ в политически аспект да повиши отново възрастта за пенсиониране. „От политическа и финансова гледна точка бих предложила предпазлив подход“, каза Форнеро, която сега преподава в университета в Торино.

Въпреки относително високата възраст за пенсиониране, само 46% от италианците между 50 и 74 години действително работят – едно от най-ниските нива в Европа. С оглед на предстоящите национални избори в Италия през 2027 г., анализаторите са обезпокоени, че правителството на Мелони може да се изкуши да приеме популистки мерки, които преди това е избягвало. И предупреждават Рим да е предпазлив и да не прави „глупави неща“.