Китай убеждава други държави да съхранява златните им резерви

злато

Китай се стреми да се превърне в новия глобален център за съхранение на златните резерви на други държави, съобщава Bloomberg.

Според агенцията, Китайската народна банка активно преговаря с други държави за прехвърляне на техните запаси от благородни метали в трезорите на Шанхайската златна борса. Поне една държава е изразила интерес към предложението на Китай.

Както отбелязва Bloomberg, Китай иска да замени западните центрове за съхранение на международни златни резерви, като САЩ, Великобритания и Швейцария. В момента страната е едва на пето място по златни резерви.

През последните две години цената на златото почти се е удвоила, надхвърляйки 3700 долара за унция. Един от ключовите фактори, движещи покачването на цените на златото, е силното търсене на метала от централните банки.

