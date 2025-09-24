Богдан Богданов: Обедняваме, правителството трябва да си тръгне час по-скоро (част 2)

По времето на кабинета „Денков“ под линията на бедността бяха 150 хил. българи, сега са над милион, констатира Богдан Богданов

Помним казуса с европрокурорката Теодора Георгиева – тя бе атакувана лично от Пеевски. И си позволи да сподели публично причината – едни пари, които според нея лидерът на Новото начало лично е искал. Основното нарушение беше свързано с вертикални сондажи. Такива вертикални сондажи сега са сред причините за безводието в Плевен.

Плевенчани са без вода по две основни причини. Първо, ВиК инфраструктурата тече, на места се губят до 80% от водата. Второ, довеждащият водопровод от Черни Осъм в Троянския Балкан е компрометиран. Този водопровод е дълъг точно 74 км. Борисов и хората му обясняват колко сложни и скъпи са всички необходими ремонти. Но аз ги питам, как те успяха ударно да изградят „Турски поток“ – 474 км за точно 474 дни, по километър на ден, с парите на данъкоплатците и в полза на Путин! – а за 74 км, в полза на Плевен, Ловеч и Троян, нямат сили и средства.

Борисов няма нищо общо с изграждането на магистрала „Европа“, освен че накрая се появи триумфално да реже лентата. АМ “Европа“, както и северната столична тангента са строени изцяло с европейски средства и са изпълнени от два консорциума по времето на различни редовни и служебни кабинети. Борисовите магистрали са пословични с откраднатите милиарди и липсващите сантиметри асфалт от дебелината на настилката.

В момента хората обедняват с безпрецедентни темпове. Факт е, че през последните години доходите на хората пораснаха значително и това не се случи за сметка на бизнеса – икономиката растеше, дългът запази нивата си като процент от БВП, изпреварихме унгарците по покупателен индекс. По времето на „Денков“ 150 хил. българи бяха под линията на бедността. Сега, по данни на актуалния министър на труда и социалната политика, те са над милион.

Краде се не от заплати, а от капиталовата програма.

Вземаме курс към незабавни предсрочни избори.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов, бивш министър на икономиката и индустрията.

Още от интервюто:

Какви са дълбоките причини за безводието?

Пряка ли е връзката между „Южен поток“, „Турски поток“ и безводието в Плевен?

Какво подсказа МВФ на управляващите?

В какво ще се изрази радикализацията на „Продължаваме промяната“?

Кой и кога построи магистрала „Европа“?

Защо през тази година българите обедняват?

Очертава ли се социално напрежение тази зима?

До какво могат да доведат предсрочните избори днес?

Вижте първата част от интервюто с Богдан Богданов

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ