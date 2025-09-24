РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Украйна може да си върне всички изгубени територии, заяви Тръмп

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН 2025

Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и ДА СПЕЧЕЛИ, като си върне цялата първоначална форма. С време, търпение и финансовата помощ на Европа и най-вече на НАТО възстановяването на границите, от които започна тази война, е напълно възможно, написа американският президент Доналд Тръмп в социалните мрежи след срещата му с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Това е рязък завой спрямо по-ранните му изказвания, че Украйна никога няма да успее да си върне всички територии, окупирани от Русия, включително Крим. Тези позиции бяха обезкуражили не само Зеленски, но и европейските партньори и самите украинци, поставяйки под съмнение ангажимента на Вашингтон към принципите на ООН за суверенитет и териториална цялост.

Подкрепата от страна на Тръмп, ако бъде устойчива, е огромен успех за Зеленски. След срещата той каза пред журналисти, че новата позиция на стопанина на Белия дом е в унисон с украинската визия за войната. „Тръмп е играч, който сам по себе си може да промени правилата,“ цитира го Асошиейтед прес.

