БСП посъветва ПП-ДБ да се държи отговорно и да работи, а не да проваля кворума

Депутатът от „БСП – Обединена левица“ Атанас Атанасов коментира, че заседанието на парламента е провалено заради липса на кворум, като причината е, че в дневния ред не е включена точка на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за Русия.

Той посочи, че интересите на гражданите са различни от тези на опозицията и критикува „поредния деструктивен ход на опозицията“, изразявайки недоумение как хората могат да получават заплата, без да работят. Атанасов припомни, че изборите са приключили преди повече от девет месеца и подчерта, че сега има стабилно редовно правителство, а времето трябва да се използва за работа.

Според Габриел Вълков от „БСП – Обединена левица“ всички партии имат задължението да осигуряват кворум в парламента.