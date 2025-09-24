Поради липса на кворум парламентарният ден завърши след по-малко от час работа

Поради липса на кворум (минимум 121 депутати в пленарната зала), парламентарният ден завърши, по-малко от час, след като бе започнал. Преди това бе дадена 15-минутна почивка – тъкмо с идеята народните представители да се съберат в залата. Проверката на кворума бе поискана от Асен Василев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ преди прегласуване на негов законопроект, внесен заедно със Стою Стоев, Андрей Цеков и Богдан Богданов. Те искаха законопроекта да бъде включен в седмичната програма на парламента като първа точка за четвъртък.

Ставаше въпрос за законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, внесен още на 17 януари 2025 година. Той предвижда такса за транзитен пренос на руски газ за клиентите на „Булгартрансгаз“ в страни като Унгария, Словакия.

След като първоначално предложението за включване на точката бе отхвърлено, Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“ поиска прегласуване и подробно обясни защо отново трябва да се гласува „Против“.

„Първо, тези мерки вече веднъж бяха приети – г-Василев тогава ни убеди, че това е мярка против режима на Путин. Впоследствие обаче се оказа, че това не е мярка против режима на Путин, а е мимикрия – защото де факто такава такса не може да бъде начислена на доставчика и не може да бъде събрана.

Категорично не може да бъде начислена и събрана от клиентите на „Булгартрансгаз“ в Унгария, Словакия и т.н., и тогава се предизвика доста сериозен международен скандал в рамките на Европейския съюз. Бяхме на минута от това Унгария да наложи вето на приемането ни в Шенген. Заради това се наложи да отменим този законопроект, за да бъдем членове на Шенген.

Тази мимикрия ние от „ДПС-Ново начало“ не я приемаме, защото когато наистина трябваше да се ограничат покупките на газ и петрол от Русия, беше внесена прословутата дерогация за внос на петрол с абсолютно необосновани доводи, че едва ли не ще се блокират доставките на горива в страната, след като беше доказано, че това категорично не е така и това го направи правителството на академик Николай Денков – поне 20 пъти го убеждавахме в кабинета му, че тази дерогация трябва да се спре„, обяви Димитър Цонев.

Той продължи с упреците към вносителите на законопроекта: „Возихте се по задните седалки на колите на шефовете на „Лукойл“ , договаряхте тази дерогация, която наля в касите на Путин няколко милиарда доларда, с която беше финансирана войната“.

Асен Василев излезе на трибуната и призова председателя на парламента Наталия Киселова да прекъсва Йордан Цонев, когато говори неверни неща. Той потвърди обаче, че Цонев е прав, като казва, че мярката е била отменена, защото Унгария е заплашила да не влезем в Шенген.

„Имам новина за вас – вече сме в Шенген. Така че няма никакъв проблем това да бъде гласувано„, обясни Асен Василев.

Той добави, че предлага законопроекта, тъй като бюджетът в момента е силно на червено, а годишните такси ще са в размер на 3 милиарда, което ще помогне и на бюджета, и на всички български граждани. Именно след това обяснение Асен Василев поиска проверка на кворума преди прегласуването.

Преди това депутатите отхвърлиха предложенията на „Възраждане“ и „Величие“ за създаване на временна комисия във връзка с изграждането хотел „Хаяши“. Припомняме, че в интервю за БНТ премиерът Росен Желязков подробно обясни какво е участието на съпругата му в инвестицията, станала известна като „хотела с водопада“.

Не бе прието предложението на Халил Летифов от „ДПС-Ново начало“ за сваляне имунитета на Йордан Тодоров от „Възраждане“. Отхвърлено беше и предложението на Байрам Байрам от „ДПС-Ново начало“ за сваляне на имунитета на Ивайло Чорбов от „Възраждане“. Припомняме, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов иска имунитетите им заради вандалските прояви срещу „Дома на Европа“ на бул. „Георги С. Раковски“ 124 в София.

Киселова отхвърли като недопустимо предложение на Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“ – за сваляне на имунитета на Джейхан Ибрямов от „Алианс за права и свободи“, тъй като още не е изтекъл едномесечният срок от предишното му отхвърляне – на 17 септември.

Не бе прието искането на Божидар Божанов от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ за включване в програмата на законопроекта на Министерския съвет за промени в закона за киберсигурност. Той поиска прегласуване с аргумента, че вече е минала една година от наказателна процедура срещу България и промените трябва да се приемат. Въпреки това предложението му отново не бе прието.