Botas подписа договор в САЩ за доставката на 70 млрд. куб. м втечнен природен газ

Турската държавна енергийна компания Botas подписа договор за доставка на приблизително 70 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG) с американската Mercuria. Това беше обявено в социалната медийна платформа X от турския министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Тази 20-годишна сделка предвижда доставка на приблизително 4 милиарда кубически метра годишно. Планирано е тя да започне през 2026 година. Страните подписаха споразумението в Ню Йорк по време на посещението на турската делегация в Общото събрание на ООН.

Министър Байрактар ​​обясни, че

това споразумение е част от дългосрочните планове на Турция за сигурност на доставките,

ценова стабилност и диверсификация на ресурсите. Сделката ще бъде обсъдена на предстоящата среща между турския президент Реджеп Тайип Ердоган и неговия американски колега Доналд Тръмп.

По време на посещението си в Ню Йорк, турският министър не се ограничи само със сделката с Mercuria. Половин час след обявяването на сделката с групата, Алпарслан Байрактар ​​написа, че Botas е подписала предварително споразумение за доставка на 5.8 милиарда кубически метра годишно с Australian Woodside Energy. Трансферът на енергия е планиран за девет години, като по-голямата част от газа ще бъде доставян от терминала за втечнен природен газ Louisiana в Мексиканския залив на САЩ.

На 22 септември Алпарслан Байрактар ​​се срещна с ръководството на Hartree, където страните обсъдиха партньорството. То беше затвърдено след споразумението от 10 септември в Милано за доставка на 600 милиона кубически метра втечнен природен газ за седващите две години. Според турското издание Daily Sabah, едновременно с това е подписано и споразумение за доставка на 1.2 милиарда кубически метра втечнен природен газ с Cheniere. Сега, според публикация на турския министър в социалната медийна платформа X, турските енергийни лидери са обсъдили възможността за по-нататъшно дългосрочно сътрудничество с Hartree в Ню Йорк.

Както съобщи Ройтерс,

на 2 септември Турция подписа 10-годишно споразумение с British Shell

за доставка на 4 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG) годишно. А на 9 септември министър Байрактар ​​обяви тригодишна сделка с British Petroleum за доставка на 4.8 милиарда кубически метра втечнен природен газ.

BOTAŞ Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) е държавна компания за тръбопроводи за суров петрол и природен газ и за търговия с газ, главният ѝ офис се намира в Анкара. Компанията е създадена през 1974 г. като дъщерно дружество на Turkish Petroleum Corporation. От 1995 г. BOTAŞ е изцяло държавна компания.

