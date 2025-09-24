Спад на сключените договори за наем и строителната активност при бизнес имотите

Усвояването на площите на логистичния пазар в Европа достигна 25.4 млн. кв. м за четирите тримесечия до края на първото полугодие на 2025 година. Това представлява спад от 10% спрямо същия период на миналата година и се дължи на повишената глобална несигурност. Данните са от доклада за пазара на индустриални и логистични площи на международната консултантска компания за бизнес имоти Cushman&Wakefield, представлявана в България от Cushman&Wakefield | Forton.

В същото време, строителните предприемачи намалиха своята активност, което доведе и до по-нататъшен спад в обема на новозавършените проекти в Европа. Приблизително 25% по-малко площи навлязоха на европейския логистичен пазар през 12-те месеца до края на първото полугодие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година.

Нивата на незаети площи остават ниски на много от европейските пазари,

въпреки че на някои места наличността надвишава нивата отпреди пандемията. Такива примери са Италия, Франция и Полша. Това се дължи в голяма степен на значителния обем нови проекти, които все още излизат на пазара, или завършени на по-ранен етап спекулативни площи, чието заемане отнема повече време от очакваното.

„Основните тенденции, изтъкнати в изследването на Cushman and Wakefield за пазара в Европа, са напълно валидни за този в София. Също както в Европа, в София наблюдаваме спад на строителната активност – и като завършени проекти и като строящи се такива. Също както в Европа, в София от няколко години коефициентът на свободните площи е нисък, а наемите бавно се покачват“, коментира Явор Костов, управляващ партньор в Cushman & Wakefield | Forton.

Ръстът на наемите остава положителен, като в Южна Европа са отчетени най-големите увеличения, докато на някои места в Централна и Източна Европа се наблюдава леко забавяне. Основните нива в цяла Европа растат средно с 3% на годишна база. Мадрид, Барселона, Лисабон и Порто, както и Стокхолм и Малмьо, отбелязаха покачване от над 5%, а над 10% бе то в Париж. В ЦИЕ локациите, в България, Румъния и Словакия отбелязаха по-сериозен растеж, докато в Унгария той бе незначителен. Като абсолютни стойности,

у нас средните наемни нива на логистични площи в първокласни сгради се равняват на 67 евро/кв. м

на година. Идентични са наемите в Лион, Лисабон, Краков, Будапеща и Белград.

През първата половина на 2025 г. апетитът на инвеститорите към логистичните и индустриалните недвижими имоти на установени пазари в Европа остава силен. Инвестиционният обем в логистичните и индустриалните имоти надхвърли 43 милиарда евро през дванадесетте месеца до края на първото полугодие на 2025 г., което представлява увеличение с 28% спрямо същия период на миналата година. Инвестиционният обем сега надхвърля средната стойност преди пандемията, се посочва още в доклада.

„Една положителна разлика, която отчетохме в нашето изследване за София, в сравнение с обобщените данни за Европа, е че при нас наемната активност е по-скоро стабилна, отколкото негативнa. За последните 12 месеца договорените площи в София са незначително повече спрямо предишния период. Друга разлика, която наблюдаваме у нас, е липсата на големи инвестиционни сделки, като изключим придобиването на BPD от Lion’s Head преди година. Основните причини за това са относително малкия обем спекулативни площи и слабото предлагане. Все още голяма част от проектите са за собствено ползване“ коментира Явор Костов.

Очаква се търсенето на наематели да остане под натиск през 2025 г.,

но усвояването на площи вероятно ще се стабилизира и ще започне да се възстановява през втората половина на годината. Нивата на незаети площи се очаква да останат стабилни поради ограничените обеми строителни проекти. Прогнозата на компаният е за ръст на наемите през втората половина на 2025 г. и след това, макар да се очаква темпът на растеж да се забави. Инвестиционните обеми ще запазят възходящата си динамика до края на 2025 година.