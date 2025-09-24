Кросоувърът Opel Grandland се научи да комуникира с пешеходците

Концернът Stellantis разработи превозно средство, базирано на кросоувъра Opel Grandland, което може да комуникира с други участници в движението чрез сигнализация.

Прототипът е оборудван с автопилот ниво 3, система от камери и функция за „предсказване на намеренията“, задвижвана от изкуствен интелект. Светодиодите на автомобила светят в синьо, лилаво или зелено в различни ситуации.

Например,

когато шофирате на автопилот, предните и задните мигачи на кросоувъра светят в синьо.

Ако автомобилът засече пешеходец пред себе си и започне да забавя, LED фаровете променят цвета си от бял на лилав.

Малкият екран, който обикновено показва логото на марката, се използва за показване на икони. Например, той може да показва удивителен знак, лилаво изображение на стоящ пешеходец, правещ жест за спиране, или, обратно, зелена ходеща фигура.

От компанията отбелязват, че

умишлено е използвала цветове, които не са свързани с други функции на автомобила.

Прототипът на Opel е разработен в сътрудничество с Техническия университет в Дармщат.

Не е ясно дали Stellantis планира да използва тази технология в своите автономни превозни средства.