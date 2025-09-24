РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Нови цени за паркиране предлага Столичната община – 4 лева за синя зона и 2 лева за зелена

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Част от предложенията включват и нови цени за паркиране.

Идеите са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която са участвали 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.

Основни изводи от анкетата:

  • Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.
  • Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в „Банишора“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.
  • В съществуващи зелени подзони („Център“, „Оборище“, „Иван Вазов“, „Лозенец“ и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.
  • Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.
  • 80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.
    Основни предложения в доклада:
  • Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изгрев“ и „Изток“.
  • Превръщане на част от зелените подзони в сини.
  • Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.
  • Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
  • Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.
  • Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда“, заяви кметът Васил Терзиев.

Кметът благодари на всички 22 230 граждани, които са се включили в анкетата, както и на общинските съветници от групата на ПП–ДБ и администрацията за работата по допитването и подготовката на доклада.

