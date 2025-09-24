РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Еврозоната е шанс за по-силен имидж на България и по-конкурентен туризъм

министър туризма Боршош

Присъединяването ни към еврозоната ще допринесе за по-силния образ на България на международната сцена. „Живеем във време, когато светът е изправен пред множество кризи – климатични, военни, финансови. Успяват държавите, които умеят да се обединяват и да търсят общи решения. Еврозоната е точно такъв съюз на развити държави, които изграждат силни икономики, общи пазари и обща валута“, отбеляза министърът на туризма Мирослав Боршош.

Той участва в срещите във Велико Търново и Смолян от националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Събитията събраха представители на местната власт, бизнеса и граждани, които имаха възможност да чуят водещи икономисти, финансисти и банкери, и да получат експертни отговори за процеса на присъединяване

Министър Боршош посочи, че

сектор „Туризъм“ е сред най-подготвените за прехода към евро,

тъй като отдавна работи в европейски мащаб. „За нашите хотелиери, ресторантьори и туроператори този преход е очакван. Еврозоната прави България по-видима и по-сигурна туристическа дестинация. Членството няма да реши автоматично всички проблеми, но ще подчертае предимствата на дестинацията, ще улесни бизнеса и ще направи комуникацията между компании от различни държави много по-ефективна“, коментира министър Боршош.

туристите, растеж

Като пример министърът посочи опита на Хърватия, където външни фактори – енергийната криза и войната – са довели до икономически трудности, но самото членство в еврозоната е донесло единствено положителни ефекти. „Не бива да бъркаме пропагандата, че проблемите на отделни икономики са проблеми на еврозоната. Това е манипулация. Еврозоната е огромно предимство не само за туризма, а за всички сектори – съюз, който защитава своите членове и има тежест по света“, каза Мирослав Боршош.

Министърът акцентира върху значението на туризма като сектор, който може да

създава устойчиви икономически перспективи в региони, където други отрасли трудно намират развитие.

По думите му именно туризмът е и възможен отговор на демографската криза, тъй като осигурява работни места, задържа младите хора и им дава шанс да създават семейства и бизнес в родните си общини. Той допълни, че целта е България да изгражда нация, която гледа напред, с икономика, която може да бъде за пример, а присъединяването към еврозоната е важна част от този път.

