На картата на здравния туризъм България е конкурентна дестинация

Дванадесетият годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА) започва в 11:00 ч. днес в Hyatt Regency Pravets Resort в Правец, съобщиха от браншовата организация. Форумът е под надслов „Балнеология, превенция чрез природата и климатична устойчивост в бъдещето на българския здравен туризъм„.

За участие в официалната част на конгреса са поканени председателят на Комисията по туризъм към 51-вото Народно събрание д-р Десислав Тасков, министрите на туризма Мирослав Боршош, на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, на образованието и науката Красимир Вълчев, на младежта и спорта Иван Пешев, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, изпълнителният директор на „Тера Тур Сервиз“ – Hyatt Regency Pravets Resort Лъчезар Тодоров.

Сред поканените са и водещи специалисти от страната и чужбина,

с които ще поставим на общественото внимание национално значими теми като необходимостта от политика за създаване на национални програми за превенция и профилактика, чрез лечебната сила на климата.

„Стратегическото планиране в областта на здравния туризъм“ и „Лечебните води и климат на България – основа за развитие на здравния туризъм“ са водещите теми, които ще обсъдят експерти в рамките на двата панела на форума.

Конгресът се определя като най-значимото събитие в Медикъл/СПА и СПА сектора в България

за дванадесета поредна година.

Български съюз по балнеология и СПА туризъм е национално браншово туристическо сдружение, чиято дейност е насочена към развитие на балнео и СПА туризма в България. Неправителствената организация обединява общини, инвеститори, туроператори, експерти и организации, работещи в сферата на балнео, СПА и уелнес индустрията.

Български съюз по балнеология и СПА туризъм е представителят на Европейската СПА Асоциация

/ЕСПА/ в България. ЕСПА обединява организациите – майки в СПА сектора на страните – членки на Европейския съюз. Основната цел в дейността на Български съюз по балнеология и СПА туризъм е да представи и популяризира България, като модерна балнео, СПА и уелнес дестинация на българския и международен туристически пазар.

България се позиционира на картата на здравния туризъм като конкурентна дестинация, предлагаща качествен продукт на европейско ниво. Това отбеляза в интервю за БТА д-р Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, във връзка със започващия дванадесети годишен конгрес на съюза.

Към 30 юни, според данни на Министерството на туризма,

в страната са регистрирани 44 медикъл спа, 110 спа, 35 уленес центъра.

„Не мога да преценя размера на инвестициите в тези центрове, но са стотици милиони“, посочи д-р Кацарова. Заедно с това голяма част от медикъл спа и спа хотелите предлагат на гостите си храна от собствени ферми или от региона, вино от винарните в региона, отбеляза тя.

Сред водещите дестинации на България са: Велинград, Павел баня, Баня/Разлог, Хисаря, Сандански, Сапарева баня, Кюстендил, Белчин баня, Огняново, Девин, Пампорово, Банско, Боровец. По Българското Черноморие това са: „Св. Св. Константин и Елена“, Албена, Поморие, Слънчев ден, Златни пясъци, Кранево, Обзор, Св. Влас.

Д-р Кацарова посочи, че

основният посетител на медикъл спа, спа и уленес центровете в България е българският турист,

на когото се падат 80% от всички посещения. По информация на съюза, има и гости от Гърция, Република Северна Македония, Германия, Израел.

По богатство и разнообразие на хидротермални води и биоклиматолечение Българияе сред първите в Европа. А климато-балнеологичните възможности се използват от незапомнени времена.