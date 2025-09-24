ЕК ще предложи повишаване на митата върху руския петрол

Европейската комисия обяви, че в скоро време ще внесе предложение за повишаване на митата върху вноса на руския петрол, предаде БТА. Това е търговска мярка, която ще изисква одобрение с квалифицирано мнозинство в рамките на Европейския съюз, уточни говорител на институцията.

Комисията припомни, че вече е предложила цялостно прекратяване на вноса на руски газ до края на 2027 година, като очаква датското председателство на Съвета на ЕС да постигне напредък по темата в следващите месеци. Според говорителя задълбочаването на войната в Украйна и нарушенията на европейското въздушно пространство подчертават нуждата от ускоряване на мерките за енергийна независимост.

ЕК подчерта още, че силно подкрепя усилията на Унгария и Словакия за диверсификация на доставките на горива, като е готова да съдейства. Двете страни, които нямат излаз на море, получиха специални отстъпки от санкциите срещу Русия заради зависимостта си от вноса по петролопровода „Дружба“. Летните прекъсвания на доставките по него показаха колко важно е да се намерят алтернативни източници, посочиха още от Комисията.