Българската индустрия заема 22% дял от БВП на страната за 2024 г.

Българската индустрия има изключително важна роля за икономиката на страната. През 2024 г. приносът й в БВП е 22.5%, което я прави сред основните фактори за икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на националната икономика. Това заяви заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на откриването на 79-тия Международен технически панаир – Пловдив.

Той подчерта, че през настоящата година панаирът се посвещава на сектори, които са двигател на съвременния икономически растеж и са в основата на „зелената“ и цифрова трансформация. По негови думи фокусът върху информационните и дигиталните технологии, електрониката, енергетиката, строителството, електромобилността, машиностроенето, както и индустрии, свързани с развитието на „зелената“ икономика е в съответствие с приоритетите на Европейския съюз.

„Това са областите, които ще определят конкурентоспособността на икономиките през идните десетилетия. Именно те носят огромен потенциал за създаване на висока добавена стойност, качествени работни места, иновации и устойчив износ“, каза Барбалов.

Икономическият заместник-министър посочи, че въпреки настоящите геополитически и икономически предизвикателства, през 2024 г. добавената стойност, генерирана от индустрията достигна 23.3 млрд. евро. „На фона на множество европейски страни, българската индустрия остава стабилна и с потенциал за високотехнологично развитие“, допълни Барбалов.

Заместник-министър Барбалов изтъкна, че предвид съвременните предизвикателства министерството поставя за първи път в съвременната история на страната, индустрията като национален приоритетен сектор. Той припомни, че през 2025 г. започна разработването на Национална индустриална стратегия с хоризонт на действие до 2030 година. „Тя ще има за цел да подобри работата в три приоритетни области – подобряване на нормативната среда, ускоряване на двойния преход – зелен и цифров и изграждане на съвременна индустриална инфраструктура“, допълни той.