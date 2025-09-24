Шоуто на Джими Кимъл се завърна на екран

Джими Кимъл се завърна на сцената на своето вечерно шоу във вторник вечер и призова зрителите да се изправят срещу заплахите на американския президент Доналд Тръмп.

В емоционален монолог водещият заклейми „антиамериканските“ усилия да се ограничи свободата на словото в Съединените щати и подчерта, че няма да смекчи критиките си към президента, въпреки близо едноседмичното спиране на шоуто му под натиск от администрацията на Тръмп.

Наложеното наказание дойде, след като Кимъл заяви, че „бандата на MAGA отчаяно се опитва“ да представи заподозрения за убийството на Чарли Кърк „като някой друг, но не и един от тях“. Той добави, че привържениците на Тръмп „правят всичко възможно да извлекат политически дивиденти“ от убийството.

Кимъл смята, че ABC и компанията-майка Disney ще бъдат подложени на нови проверки от администрацията на Тръмп заради възстановяването на „Jimmy Kimmel Live!“, дни след като държавният глава погрешно обяви, че водещият е бил „уволнен“.

От своя страна Тръмп отново използва политическата си платформа, заявявайки за Кимъл: „Той е поредния инструмент на Демократическата партия…. Мисля, че ще подложим ABC на проверка.“

„Да видим какво ще стане,“ добави президентът. „Последния път, когато ги атакувах, ми дадоха 16 милиона долара. Този път звучи още по-обещаващо.“

Disney се съгласи да плати на Тръмп около 16 милиона долара през декември миналата година, за да уреди дело за клевета, заведено от него срещу ABC.