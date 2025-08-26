Тръмп заплаши с армия в големите градове и отнемане на лицензите на NBC и ABC заради „порочна журналистика“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп заплаши с армия в големите градове и отнемане на лицензи на NBC и ABC заради „порочна журналистика“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изпрати армията в Чикаго, Ню Йорк и Балтимор, както и да отнеме лицензите на телевизиите NBC и ABC, обвинявайки ги в „порочна журналистика“ и пристрастност към Демократическата партия. Според местните власти обаче престъпността в тези градове не се е повишила, а действията на президента представляват злоупотреба с власт срещу негови политически опоненти.

Тръмп нарече двете телевизии „филиал на Демократическата партия“ и „заплаха за демокрацията“. Въпреки че Федералната комисия по комуникации е независим орган, нейният директор вече е назначил няколко проверки на медии заради техните политики по разнообразие и инклузивност.

По закон президентът не може да изпрати Националната гвардия без искане от местните власти, но може да използва уловка, като я включи в операции на федерални агенции – например при акции срещу нелегални имигранти. Междувременно във Вашингтон вече патрулират напълно въоръжени военни, което изостря напрежението в страната.

