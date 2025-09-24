РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Не се знае как се харчат парите за младежките центрове, обяви председателят на спортната парламентарна комисия

По време на заседанието на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта председателят й Габриел Вълков от „БСП-Обединена левица“ постави като проблем, че не се знае какво се случва с парите, които се „изсипват“ в младежките центрове.

В момента има 8 младежки центъра, създадени по Норвежкия финансов механизъм. Те за втора поредна година получават финансиране – по 500 000 лева всеки с решение на Министерския съвет, като парите минават през съответната община, в която се намира младежкият център, стана ясно от изказванията на депутатите.

Сега се изграждат още 18 младежки центъра – по парите от Националния план за възстановяване и устойчивост, като по думите на Габриел Вълков накрая е предвидено те да станат 26 и за целта ще бъдат заделени 13 млн. лева.

Но никой не знае какво става с тези пари и това е проблемът. В момента няма критерии и няма как да проверим дали парите са изхарчени целесъобразно, защото не сме поставили цели – т.е. ние нямаме разписани правила за какво точно се харчат тези пари и нямаме и забранителни неща – примерно, че не можеш да изхарчиш тези пари само за ремонти или само за заплати„, обясни Вълков.

Той добави, че според него тези центрове трябва да влязат под „шапката“ на Министерството на младежта и спорта и за тях трябва да се изготви цялостна стратегия. За целта депутатите трябва да подготвят конкретна законодателна промяна, в която да се заложи къде и как да бъдат включени младежките центрове.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Михаил Митов не се съгласи с тезата на Вълков, че никой не знае какво се случва с парите за младежките центрове, пояснявайки, че въпросното финансиране се получава от общината и тя, съответно, осъществява контрол. Той даде и конкретен пример със сградния фонд на младежките центрове, който реално е собственост от общината и се поддържа от нея.

Други депутати разясниха, че към момента програмата за младежките центрове се администрира от Министерството на образованието.

По този повод Кристина Петкова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ предложи на следващото заседание на комисията да бъдат извикани представители както на Министерството на младежта и спорта, така и на Министерството на образованието.

