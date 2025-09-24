Денят по диагонал – 24 септември 2025 г.

България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на визитата си в САЩ за юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН. „Като част от Европейския съюз ще се присъединим към общите решения – до 2026 година да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски газ, а в дългосрочен план, до 2028 година, той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар“, заяви премиерът.

В момента хората обедняват с безпрецедентни темпове. Факт е, че през последните години доходите на хората пораснаха значително и това не се случи за сметка на бизнеса – икономиката растеше, дългът запази нивата си като процент от БВП, изпреварихме унгарците по покупателен индекс. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов, бивш министър на икономиката и индустрията.

Безспорната тема №1 на последните дни бе размяната на поредица от реплики между Делян Пеевски и Бойко Борисов. Започнаха догадки дали двамата съюзници не са навлезли в нова фаза на отношенията си – противопоставяне след предходното отричане, а после признаване на връзката помежду им. За всеки обективен наблюдател отдавна е ясно, че сблъсъкът между двамата е неизбежен и че истинският въпрос е „кога“, а не „дали“. Причината е в непримиримостта на интересите на двамата и на партиите им.

Евродепутатите либерали поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия. Председателката на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българските власти използват антикорупционната комисия за политически цели. Според нея Комисията за противодействие на корупцията е превърната в средство за натиск върху опозиционни представители.

В последните седмици американският президент Доналд Тръмп е видимо ядосан, защото не успя да прекрати войните в Украйна и Газа, а Русия прави, каквото си иска. Освен това си дава сметка, че първоначалните очаквания на американците да е „световен лидер“, „миротворец“ и „икономически тигър“ се загубиха по пътя.