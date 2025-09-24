Денят по диагонал – 24 септември 2025 г.

България спира транзита на руски газ от 2026 година
България ще прекрати договора за транзит на руски газ през следващата година. Това обяви премиерът Росен Желязков по време на визитата си в САЩ за юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН. „Като част от Европейския съюз ще се присъединим към общите решения – до 2026 година да бъдат прекратени договорите за ползване или транзит на руски газ, а в дългосрочен план, до 2028 година, той окончателно да бъде изключен от българския енергиен пазар“, заяви премиерът.
Богдан Богданов: Обедняваме, правителството трябва да си тръгне час по-скоро (част 2)
В момента хората обедняват с безпрецедентни темпове. Факт е, че през последните години доходите на хората пораснаха значително и това не се случи за сметка на бизнеса – икономиката растеше, дългът запази нивата си като процент от БВП, изпреварихме унгарците по покупателен индекс. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов, бивш министър на икономиката и индустрията.
Главно Д като „Делян“. А какво става с главното „Б“?
Безспорната тема №1 на последните дни бе размяната на поредица от реплики между Делян Пеевски и Бойко Борисов. Започнаха догадки дали двамата съюзници не са навлезли в нова фаза на отношенията си – противопоставяне след предходното отричане, а после признаване на връзката помежду им. За всеки обективен наблюдател отдавна е ясно, че сблъсъкът между двамата е неизбежен и че истинският въпрос е „кога“, а не „дали“. Причината е в непримиримостта на интересите на двамата и на партиите им.
„Обнови Европа“ поиска от Европейската комисия да спре плащанията към България по ПВУ заради ареста на Благомир Коцев
Евродепутатите либерали поискаха Европейската комисия да спре плащанията към България заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия. Председателката на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заявява, че българските власти използват антикорупционната комисия за политически цели. Според нея Комисията за противодействие на корупцията е превърната в средство за натиск върху опозиционни представители.
Враговете на Тръмп – ООН, ЕС и парацетамола
В последните седмици американският президент Доналд Тръмп е видимо ядосан, защото не успя да прекрати войните в Украйна и Газа, а Русия прави, каквото си иска. Освен това си дава сметка, че първоначалните очаквания на американците да е „световен лидер“, „миротворец“ и „икономически тигър“ се загубиха по пътя.