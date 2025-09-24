Министърът на външните работи Георг Георгиев се срещна с колегите си от Гърция, Румъния и Хърватия

Министърът на външните работи Георг Георгиев заяви пред колегите си от Гърция, Румъния и Хърватия, че разширяването на ЕС е естествен приоритет, но за България правата на човека са основна ценност и няма да приеме никакви действия от страна на Скопие, които да нарушават равата на хората от националните малцинства.

В Ню Йорк четиримата първи дипломати на балканските страни от ЕС направиха преглед на европейската интеграция на шестте им съседки, които са все още извън Съюза, обсъдиха свързаността и военната мобилност в региона.

„Убеден съм, че имаме общо разбиране за важността на добросъседските отношения и зачитането на правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства, като съществени елементи от процеса на разширяване‘‘, изтъкна Георгиев по време на срещата на министрите от формата Б4.