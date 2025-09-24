Марко Рубио и Сергей Лавров на важна среща в Ню Йорк

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и руският външен министър Сергей Лавров ще се срещнат днес, 24 септември, в Ню Йорк, като срещата ще се проведе в кулоарите на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

Информацията беше потвърдена от говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Лавров пристигна в Ню Йорк вчера и за днес има насрочени над 10 срещи в рамките на сесията на ООН. Срещата между него и Рубио е един от най-очакваните моменти, предвид напрегнатите отношения между двете държави.