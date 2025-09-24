„Възраждане“ обвини Желязков и МВнР в избирателна дипломация

Депутатът от „Възраждане“ Ангел Георгиев обвини Министерството на външните работи и премиера Росен Желязков в избирателна дипломация по случая с Любомир Киров, който има двойно гражданство и беше задържан в Украйна. Георгиев изтъкна, че първо „Възраждане“ сигнализирали за случая правителството чрез колегата си Стоян Таслаков, председател на комисията за българите извън страната.

„Първо МВнР в официална опозиция заяви, че той е и украински гражданин и затова има задължения за мобилизация. В същото време, Росен Желязков заяви, че ние сме за връщане на всички деца на Украйна от руските лагери, а няколко часа по-късно, след вълната от негативни коментари за МВнР, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе и зае противоположна позиция и каза, че ще съдейства с всичко възможно„, припомни Георгиев.

Според него случаят показва, че българската държава има всички необходими механизми за действие, но ги използва само при медиен шум – практикува избирателна дипломация и дипломация на кризисен пиар. Въпреки положителната развръзка, Георгиев открои „двуличната позиция на управляващите“.

„Призоваваме съответно Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта в Украйна“, каза още в парламентарните кулоари депутатът от „Възраждане“.