РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

„Метрополитен“ с позиция по повод евакуацията на блок в квартал „Хаджи Димитър“

Във връзка с коментари по повод предстоящата евакуацията на живущите в бл. 2, вх. „А“ и „Б“ в столичния квартал „Хаджи Димитър“, ръководството на „Метрополитен“ излезе с позиция, в която категорично изключва възможността рушенето на сградата да е в следствие от строителството на метрото.

От „Метрополитет“ започват с това, че за 27 години са изградили 52 км трасе и 47 метростанции при спазване на всички изисквания за безопасност, без да се допускат компромиси.

По-рано днес, при репортаж на NOVA бе показано, че в жилищния блок 2 в „Хаджи Димитър“ вече са се появили пукнатини, а живущите са подложени на стрес. До момента общината не е осигурила подслон за всички засегнати, въпреки издадената заповед за евакуация, която важи до 5 ноември.

След тази дата хората ще бъдат изкарвани принудително. Кметът на район “Подуяне” Кристиян Христов заяви, че след ремонта хората ще могат да се върнат отново в домовете си, въпреки че никъде не се споменава за колко време те ще трябва да живеят на друго място, имайки предвид, че ремонтните дейности могат да продължат и една година.

В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск, но не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булевардът срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши”, разказа живущ в блока.

От „Метрополитен“ ЕАД поясняват в позицията си, че през януари 2024 г. са възложили геотехническа експертиза на конкретната сграда. Въз основа на извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и предвид значителното разстояние от 95 метра до изграждащия се по това време тунел на метрото, заключенията са следните:

– При строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство.

– Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални – такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени