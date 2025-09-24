„Метрополитен“ с позиция по повод евакуацията на блок в квартал „Хаджи Димитър“

Във връзка с коментари по повод предстоящата евакуацията на живущите в бл. 2, вх. „А“ и „Б“ в столичния квартал „Хаджи Димитър“, ръководството на „Метрополитен“ излезе с позиция, в която категорично изключва възможността рушенето на сградата да е в следствие от строителството на метрото.

От „Метрополитет“ започват с това, че за 27 години са изградили 52 км трасе и 47 метростанции при спазване на всички изисквания за безопасност, без да се допускат компромиси.

По-рано днес, при репортаж на NOVA бе показано, че в жилищния блок 2 в „Хаджи Димитър“ вече са се появили пукнатини, а живущите са подложени на стрес. До момента общината не е осигурила подслон за всички засегнати, въпреки издадената заповед за евакуация, която важи до 5 ноември.

След тази дата хората ще бъдат изкарвани принудително. Кметът на район “Подуяне” Кристиян Христов заяви, че след ремонта хората ще могат да се върнат отново в домовете си, въпреки че никъде не се споменава за колко време те ще трябва да живеят на друго място, имайки предвид, че ремонтните дейности могат да продължат и една година.

„В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск, но не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булевардът срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши”, разказа живущ в блока.

От „Метрополитен“ ЕАД поясняват в позицията си, че през януари 2024 г. са възложили геотехническа експертиза на конкретната сграда. Въз основа на извършените геоложки обследвания и анализ на конструкцията на сградата, както и предвид значителното разстояние от 95 метра до изграждащия се по това време тунел на метрото, заключенията са следните:

– При строително-монтажните работи по изпълнението на метротунела не са нарушени нормите и правилата, касаещи околното пространство.

– Сляганията в зоната на влияние на този участък са в рамките на допустимите стойности и са минимални – такива се наблюдават при всяко подземно строителство както в България, така и в международен мащаб.



