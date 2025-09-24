Швейцарската икономика с далеч по-слаб от очаквания ръст през 2026-а

Според експерти на швейцарския институт за икономически изследвания KOF в Цюрих, икономиката на Швейцария ще има далеч по-слаб от очаквания ръст през следващата година заради високите мита на Съединените щати и несигурността от различни източници. Брутният вътрешен продукт, коригиран съобразно големи спортни събития, ще се увеличи с 0,9% през 2026 г., съобщи KOF на 24 септември, преоценявайки предишната си прогноза от 1.5 процента. За 2025-а институтът потвърждава предишните си предвиждания за растеж от 1.4% и 1.6% за 2027-а.

„Търговските сътресения в момента оформят икономическия пейзаж“, се казва в официалното изявление на учените. Те допълват, че „увеличението на митническите ставки на швейцарския износ за американците означава забележимо влошаване на конкурентните условия, също и в сравнение с износа от Европейския съюз.“

KOF е първият анализатор, намалил прогнозата си за следващата година под един процент. Правителството в момента очаква растеж от 1.2%, след като икономиката досега се оказва устойчива на фона на митата.

Въпреки че фармацевтичният сектор досега е подкрепял стопанството на алпийския оазис, задължението за намаляване на цените би могло да отслаби положителния ефект, пише KOF. налице е и още по-голяма опасност – ако в бъдеще бъдат въведени и американски мита на лекарствата. В прогнозата си изследователите предполагат, че медикаментите няма да се обмитяват, но че фармацевтичният бранш ще трябва да намали цените си в отвъд Атлантика с 10 процента.

Пазарът на труда също се охлажда осезаемо. За 2025 г. KOF прогнозира ръст на заетостта от само 0.3% – най-ниският от пандемията насам. През 2026 г. този индикатор вероятно също ще остане под средното ниво от 0.5%, а нивото на безработица се очаква да се повиши дотогава до 3.2 процента.

Увеличението на заплатите ще бъде слабо, добавят от KOF, но поради ниската инфлация реалните трудови възнаграждения би трябвало поне леко да се увеличат. Като цяло институтът определя като висока несигурността на прогнозата.