Статуя на Доналд Тръмп и Джефри Епстийн хванати за ръце осъмна пред Белия дом

На източния край на Националната алея в Уошингтън Д.C. се появи нова статуя на президента Тръмп, държащ ръката на Джефри Епстийн и озаглавена „Най-добри приятели завинаги“ за радост на местните жители и туристи. Статуята се появи на алеята в ранните часове във вторник (23 септември).

„Отбелязваме дълготрайната връзка между президента Доналд Дж. Тръмп и неговия ‘най-близък приятел’ Джефри Епстийн,“ гласи плочката в основата на боядисаната със спрей бронзова инсталация. Разрешение от Службата за национални паркове (The National Park Service) позволява статуята да остане на територията на Националната алея до 20:00 ч. в неделя (28 септември). Създателят на статуята остава неизвестен, но тя има художествени и тематични прилики с по-скорошни арт творби, критикуващи президента.

Фокусът на статуята върху миналата връзка на Тръмп с осъдения трафикант на хора подчертава проблем, който дълго е бил трън в страната на президента и е довел до разделения в обикновено обединената база на Мага. Докато президентът се е опитвал да заглуши интереса към тяхното приятелство, темата продължава да изскача отново и отново. Предполагаемо писмо от Тръмп до Епстийн в тетрадката за 50-ия рожден ден на Епстийн съдържа рисунка на голо женско тяло и твърдение, че двамата имат „определени общи неща“ и че „енигмите никога не остаряват“.

Президентството реагира остро за новата статуя пред медиите: „Либералите са свободни да изразходват парите си както намерят за добре – но не е новина, че Епстийн е познавал Доналд Тръмп, защото Доналд Тръмп изгони Епстийн от клуба си заради странното му поведение,“ гласи изявление от Белия дом.