OpenAI и Oracle разширяват мрежата от гигантски AI центрове за данни „Stargate“

В Абилин, Тексас, компанията за генеративен изкуствен интелект OpenAI и Oracle представиха пред журналисти във вторник (23 септември) планове за изграждане на пет нови центъра за данни „Stargate“ в САЩ – инвестиция за над 400 млрд. долара. Само комплексът в Абилин заема 800 акра, където вече работят 6 400 души и са положени оптични кабели, достатъчни да обиколят Земята 16 пъти.

Проектът „Stargate“ цели да изгради национална инфраструктура за обучение на все по-големи модели на изкуствен интелект, като общият капацитет ще достигне близо 7 гигавата в следващите три години. За сравнение, един център от един гигавата може да осигури енергия, равна на потреблението на почти милион домакинства.

Новите обекти ще бъдат реализирани с Oracle и SoftBank и ще поставят OpenAI сред водещите компании в световната AI инфраструктура. Плановете включват и разширение в Абилин, което само по себе си ще потребява 600 мегавата – четири пъти повече от нуждите на местното население.

Проектът „Stargate“ обещава да осигури „най-големия суперкомпютърен клъстер в света“, но предизвиква и критики заради огромното енергийно и водно потребление, както и скромния брой постоянни работни места.