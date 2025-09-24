РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Задържаха 42-годишен мъж за убийство

Невястата

Около 21.00 часа на 23 септември, в района на Чепеларе, близо до горска хижа, е задържан 42-годишният Н. Н., издирван за убийство, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Мъжът не е оказал съпротива при задържането. Събраните доказателства сочат, че предполагаемото убийство е извършено на 21 септември вечерта. Тогава Н. Н. се намирал на екопътека „Невястата“, за да срещне 40-годишния П. Х., за когото знаел, че се намира в района заедно с неговата бивша приятелка.

Задържаният забелязал, че двамата се връщат по екопътеката и се отправят в посока към близкия паркинг и без да разговаря с тях ги напръскал с лютив спрей, след което извадил нож и нанесъл няколко прободно-порезни рани по тялото на П. Х.

На ръцете на жената пък поставил белезници, след което се оттеглил от местопроизшествието и се укрил.

Установено е, че П. Х. починал вследствие на остра кръвозагуба. Извършителят е задържан, като днес предстои, Окръжна прокуратура-Смолян да повдигне обвинение за извършено умишлено убийство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени