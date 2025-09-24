Задържаха 42-годишен мъж за убийство

Около 21.00 часа на 23 септември, в района на Чепеларе, близо до горска хижа, е задържан 42-годишният Н. Н., издирван за убийство, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Мъжът не е оказал съпротива при задържането. Събраните доказателства сочат, че предполагаемото убийство е извършено на 21 септември вечерта. Тогава Н. Н. се намирал на екопътека „Невястата“, за да срещне 40-годишния П. Х., за когото знаел, че се намира в района заедно с неговата бивша приятелка.

Задържаният забелязал, че двамата се връщат по екопътеката и се отправят в посока към близкия паркинг и без да разговаря с тях ги напръскал с лютив спрей, след което извадил нож и нанесъл няколко прободно-порезни рани по тялото на П. Х.

На ръцете на жената пък поставил белезници, след което се оттеглил от местопроизшествието и се укрил.

Установено е, че П. Х. починал вследствие на остра кръвозагуба. Извършителят е задържан, като днес предстои, Окръжна прокуратура-Смолян да повдигне обвинение за извършено умишлено убийство.