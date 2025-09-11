OpenAI ще купува изчислителна мощ от Oracle за 300 млрд. долара до 2032 година

Технологичният гигант Oracle е подписал договор с OpenAI, по силата на който AI компанията ще закупи изчислителна мощ за 300 милиарда долара в рамките на около пет години. Организацията за изкуствен интелект ще започне да използва тази услуга през 2027 г., според информация на Wall Street Journal.

Това би бил един от най-големите договори за облачни услуги в историята. Oracle вече има опит в работата с OpenAI. Компанията започна да предоставя изчислителни ресурси на организацията за изкуствен интелект през лятото на 2024 година. Освен това, през януари OpenAI се отдалечи от изключителното използване на Microsoft Azure като единствен доставчик на облачни услуги.

Това отдалечаване от Microsoft съвпадна с участието на организацията за изкуствен интелект в Stargate Project, в рамките на който OpenAI, SoftBank и Oracle се ангажираха да инвестират 500 милиарда долара в изграждането на местни центрове за данни през следващите четири години. Очевидно е, че OpenAI се нуждае от възможно най-много изчислителна мощ.