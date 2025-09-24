От 1 октомври се увеличават студентските и докторантските стипендии

От 1 октомври т. г. официално влиза в сила ново увеличение на стипендиите за студенти и докторанти в държавните висши училища и научни организации, съобщават от НПСС – Националното представителство на студентските съвети в България.

По този начин докторантските стипендии нарастват с 27.3% – 1562 лева месечно, което представлява увеличение със 335 лева спрямо досегашния им размер, а студентските

стипендии ще се повишат с 15 % – минималният размер става 150 лева, а максималният – 250 лева.

От представителството припомнят, че това решение е резултат от последователните им усилия и добрият диалог между студентската организация и Министерството на образованието и науката. Те допълват, че в продължение на години организацията работи целенасочено за повишаване на финансовата подкрепа за студентите и докторантите.

През 2023 г. по тяхна инициатива е било постигнато предходното увеличение на студентските стипендии – тогава минималният размер се е повишил от 85 на 120 лева, а максималният от 180 на 200 лева, посочват още от Националното представителство на студентските съвети в България.

От НПСС отбелязват, че последователното нарастване на стипендиите през последните три години създава по-добри условия за академично и научно развитие, осигурява финансова стабилност и укрепва социалната справедливост в системата на висшето образование.

По-рано през септември вече стана ясно за въпросното покачване на стипендиите, като това беше решено на тогавашното правителствено заседание. За изпълнението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година.

