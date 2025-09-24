РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От 1 октомври се увеличават студентските и докторантските стипендии

стипендии

От 1 октомври т. г. официално влиза в сила ново увеличение на стипендиите за студенти и докторанти в държавните висши училища и научни организации, съобщават от НПСС – Националното представителство на студентските съвети в България.

По този начин докторантските стипендии нарастват с 27.3% – 1562 лева месечно, което представлява увеличение със 335 лева спрямо досегашния им размер, а студентските
стипендии ще се повишат с 15 % – минималният размер става 150 лева, а максималният – 250 лева.

От представителството припомнят, че това решение е резултат от последователните им усилия и добрият диалог между студентската организация и Министерството на образованието и науката. Те допълват, че в продължение на години организацията работи целенасочено за повишаване на финансовата подкрепа за студентите и докторантите.

През 2023 г. по тяхна инициатива е било постигнато предходното увеличение на студентските стипендии – тогава минималният размер се е повишил от 85 на 120 лева, а максималният от 180 на 200 лева, посочват още от Националното представителство на студентските съвети в България.

От НПСС отбелязват, че последователното нарастване на стипендиите през последните три години създава по-добри условия за академично и научно развитие, осигурява финансова стабилност и укрепва социалната справедливост в системата на висшето образование.

По-рано през септември вече стана ясно за въпросното покачване на стипендиите, като това беше решено на тогавашното правителствено заседание. За изпълнението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година.

Четете още: Двама министри заговориха за по-големи стипендии за бъдещите кадри на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени