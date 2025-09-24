РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полицията иззе гранати, оръжие и боеприпаси при спецакция в село Мадан

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов не бил арестуван, а отведен за справка

При специализирана полицейска операция в монтанското село Мадан са иззети гранати, оръжие и боеприпаси, съобщи кореспондент на БНР.

Работата по случая е предадена на прокуратурата. Вчера (23 септември) след получена информация за съхранение на оръжие и боеприпаси, още същия следобед служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при полицията в Монтана са извършили претърсване в частен имот в село Мадан, община Бойчиновци. Имотът е
собственост и обитаван от 59-годишен мъж.

Униформените са намерили и иззели гранати, огнестрелни оръжия, взривни вещества и боеприпаси, като районът бил отцепен по време на акцията. От полицията не дават подробности за броя и вида на иззетото оръжие.

По случая е образувано досъдебно производство, като обвиняемият може да бъде наказан с лишаване от свобода от две до осем години.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени