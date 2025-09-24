Полицията иззе гранати, оръжие и боеприпаси при спецакция в село Мадан

При специализирана полицейска операция в монтанското село Мадан са иззети гранати, оръжие и боеприпаси, съобщи кореспондент на БНР.

Работата по случая е предадена на прокуратурата. Вчера (23 септември) след получена информация за съхранение на оръжие и боеприпаси, още същия следобед служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при полицията в Монтана са извършили претърсване в частен имот в село Мадан, община Бойчиновци. Имотът е

собственост и обитаван от 59-годишен мъж.

Униформените са намерили и иззели гранати, огнестрелни оръжия, взривни вещества и боеприпаси, като районът бил отцепен по време на акцията. От полицията не дават подробности за броя и вида на иззетото оръжие.

По случая е образувано досъдебно производство, като обвиняемият може да бъде наказан с лишаване от свобода от две до осем години.