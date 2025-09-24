РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентът приема доклада за състоянието на въоръжените сили

Парламентът приема доклада за състоянието на въоръжените сили

Парламентът ще гласува промени във финансовото законодателство в съответствие с изискванията на Европейския съюз, предвижда проектът за седмична програма на Народното събрание. В дневния ред на депутатите е и приемането на Доклада за състоянието на въоръжените сили през 2024 година.

Предвидено е и продължение на обсъжданията по Годишния доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021-2022 година.

Програмата предвижда също ратификации на международни документи.

Първото гласуване на изменения в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици също е част от проектопрограмата за седмицата, както и проект на решение за преименуване на специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“ със седалище в Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност“.

Предлага се също Народното събрание да разгледа отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2024 година.

В петък ще се проведе и редовният парламентарен контрол.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени