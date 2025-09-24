Парламентът приема доклада за състоянието на въоръжените сили

Парламентът ще гласува промени във финансовото законодателство в съответствие с изискванията на Европейския съюз, предвижда проектът за седмична програма на Народното събрание. В дневния ред на депутатите е и приемането на Доклада за състоянието на въоръжените сили през 2024 година.

Предвидено е и продължение на обсъжданията по Годишния доклад за младежта за 2020 г. и Доклад за младежта за периода 2021-2022 година.

Програмата предвижда също ратификации на международни документи.

Първото гласуване на изменения в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици също е част от проектопрограмата за седмицата, както и проект на решение за преименуване на специализирано частно висше училище с наименование „Висше училище по сигурност и икономика“ със седалище в Пловдив в специализирано частно висше училище с наименование „Академия по национална и информационна сигурност“.

Предлага се също Народното събрание да разгледа отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2024 година.

В петък ще се проведе и редовният парламентарен контрол.