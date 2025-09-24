Прокурорската колегия потвърди решението си, с което Борислав Сарафов остава на поста и. ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и. ф. главен прокурор, съобщи БТА.

Решенията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Те са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховната касационна прокуратура, която е и.ф. прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Талева е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 9 юли 2025 година, съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Тя се отнася именно до прекъсването на изпълнението на функциите на временно изпълняващ ги главен прокурор, председател на Върховния касационен съд или председател на Върховния административен съд. В конкретния случай с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се очаква, че той не би трябвало да има право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца. Въпросната разпоредба влезе в сила на 21 януари 2025 година.

С решенията си от днес Прокурорската колегия установява, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“ по силата на влязло в сила решение на колегията от 16 юни 2023 година. В същото време по отношение на влязлата в сила разпоредба от януари 2025 г. не е уточнено, че й се придава обратна сила. Това означава, че при казуса с и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов става въпрос за заварен случай.