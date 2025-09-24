Износът на руски петрол през последните 4 седмици – най-висок от 16 месеца насам

Износът на суров петрол от Русия по море достигна 16-месечен максимум през последните четири седмици – период, в който собствените петролни рафинерии на страната бяха принудени да намалят производството си поради атаки с украински дронове. Средните доставени количества от суровината от пристанищата на страната през 28-те дни до 21 септември са достигнали 3.62 млн. барела на ден, според данни за проследяване на плавателните съдове, събрани от агенция „Блумбърг“. Това е най-високото равнище от аналогичния по големина период, приключил на 5 май 2024 година.

В резултат на поредицата атаки с дронове от Украйна, руските рафинерии са преработвали под 5 милиона барела на ден – най-малко от април 2022 г., според оценки на „Джей Пи Моргън Чейз“. Традиционно руската преработвателна промишленост е преработвала около 5.4 милиона барела суров петрол на ден през август и септември, което означава, че ударите са засегнали поне 7% от производството на гориво в Русия, според оценки на „Блумбърг“.

Атаките срещу помпени станции, свързани с ключови тръбопроводни маршрути, все още не изглежда да са оказали драматично въздействие върху доставките до експортните терминали по крайбрежието на Русия в Балтийско и Черно море. Рекордните 12 товара суров петрол бяха натоварени в балтийското пристанище Приморск миналата седмица. Повредите по помпените станции могат да намалят, а не да спрат, потоците, докато резервоарите за съхранение в пристанищата позволяват да се поддържат доставките, докато съоръженията се ремонтират.

Междувременно, добивът на черно злато в Русия се увеличава по силата на споразумение между членовете на групата производители ОПЕК+, което доведе до увеличение на целевото производство на Москва с повече от 400 000 барела на ден от март насам. Ударите с дронове по рафинериите в страната изглежда принуждават компаниите да пренасочват гориво към експортни терминали, добавяйки още повече барели към потока.

В допълнение, всякакви нови санкции, целящи да принудят Кремъл да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, изглеждат доста далеч. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп свърза по-нататъшни мерки на Белия дом с пълното спиране на покупките на руски петрол от страните от Европейския съюз, което изглежда малко вероятно в близко бъдеще, поне докато Унгария и Словакия се въздържат от подобно решение.

Блокът обмисля да използва търговски мерки, като например мита вместо санкции, за да се насочи към останалите количества суров петрол. За разлика от санкциите, чието приемане изисква подкрепата на всички държави членки, търговските мерки се нуждаят само от подкрепата на мнозинството от страните.

В процес на разработка е и допълнителен пакет от санкции на ЕС срещу Русия. В допълнение към включването в черен списък на още танкери от сенчестия флот, следващият набор от мерки се очаква да бъде насочен към рафинерии и търговци в Китай и Индия, както и към въвеждането на забрана за внос на руски втечнен природен газ. Не е ясно обаче кога тези мерки ще бъдат приети.

Общо 31 танкера са натоварили 23.69 млн. барела руски суров петрол през миналата седмица, по данни на корабните транспондери и отчети на пристанищните агенти, срещу 22.26 млн. барела на 29 кораби през предишния седемдневен период.

Износът от Приморск е скочил до около 1.25 милиона барела на ден с рекордните 12 танкера, докато потоците от терминала Уст-Луга са се възстановили до около 520 000 барела на ден, превозвани с пет кораба. Доставките от Новоросийск също са нараснали до грубо 750 000 барела на ден с шест танкера.

Скокът на товарите от западните пристанища е компенсиран частично от по-малко доставки от главния руски тихоокеански порт Козмино. Четиридневна пауза в работата на пристанището предполага, че операциите може да са били нарушени от работа по пристанищните съоръжения или по обслужващия го тръбопровод. Доставките са възобновили нормалния си режим през втората половина на седмицата.

Брутната стойност на износа на черно злато на Москва леко се увеличи – с около 50 милиона долара до 1.33 милиарда долара през седмицата до 21 септември.

Цената на барелите сорт Urals от Балтийско и Черно море се е повишила с около 0.60 долара за барел, съответно до средно 54.65 и 54.78 долара за барел през седмицата. Цената на ключовия тихоокеански клас ESPO е нараснала с 0.40 долара за барел – до средно 62.91 долара за барел. Цените при доставки в Индия са се качили с 0.80 долара за барел – до 65.29 долара за барел и са най-високи за последните шест седмици, според данни на Argus Media.

На средна база за периода от четири седмици, експортната цена на руския петрол Urals от Балтика е намаляла с 0.10 долара за барел , достигайки средно 54.50 долара за барел, а черноморските товари са поевтинели с 0.20 долара – до 54.80 долара за барел. Цената на тихоокеанския ESPO също се е понижила с 0.20 долара за барел – до средно 63.18 долара за барел.

Въз основа на тези стойности, размерът на износа се е увеличил с около 55 милиона долара спрямо периода до 14 септември, достигайки средно около 1.46 милиарда долара на седмица – най-много за шест месеца насам.

Към 15.29 ч. българско време на 24 септември фючърсните контракти на суровия петрол сорт „Брент“ за доставка през наември са се разменяли срещу 68.57 щ. долара за барел, а на американския лек суров петрол WTI – за 64.33 долара за барел.