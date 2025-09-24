САЩ искат да разбият монопола на Google в рекламните технологии

Министерството на правосъдието заяви в понеделник (22 септември), че Google трябва да бъде разделена, за да се преодолее нейният монопол в рекламните технологии. Това постави началото на изслушване, което може да пренареди властовите позиции на технологичния гигант онлайн.

Съдия Леони М. Бринкема от Окръжния съд на Съединените щати за Източния окръг на Вирджиния постанови през април, че Google е изградила монопол върху инструментите, които уебсайтовете използват, за да продават рекламно пространство. Според нея компанията е монополизирала и софтуера, който свързва тези издатели с пазарите за купувачи.

В понеделник съдията започна да изслушва аргументи от правителството и от компанията как най-добре да бъде разбит този монопол. Очаква се Бринкема да наложи мерките („remedies“) в идните месеци.

Правителството настоява Google да бъде принудена да продаде софтуера, който свързва купувачи и продавачи, и да отвори програмния код, който издателите използват за търгове на рекламно пространство.

„Нищо по-малко от структурно разделяне не е достатъчно, за да настъпи смислена промяна,“ каза адвокатът на DOJ Джулия Тарвър Уд.

Адвокатите на компанията отвърнаха, че предложенията на правителството са крайни, и предложиха по-умерени промени в рекламния софтуер. „Решенията са съобразени със закона, със самата технология и със сложността на системата за рекламни технологии,“ каза Карън Дън, адвокат на Google.

Изслушването, което ще продължи две до три седмици, е резултат от съдебен иск на правителството от 2023 г., според който Google е използвала контрола си върху рекламните технологии, за да прибира по-голям дял от продажбите на реклами, отколкото би било възможно в свободен пазар.

Съдия Бринкема вече постанови, че компанията е нарушила закона, за да защити монопола си върху инструментите за издатели и върху рекламната борса.

Докато Google предлага промени в правилата на търговете и по-широка съвместимост с конкурентни инструменти, Министерството на правосъдието настоява, че това е „лепенка“ и че единственото реално решение е продажба на рекламната борса на компанията.

Решението ще покаже дали съдебните дела срещу технологичните гиганти имат силата да разклатят тяхната доминация в търговията и комуникациите.

