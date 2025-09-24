Лидерите от ЦИЕ обсъдиха стратегическото партньорство в енергетиката

„Енергийната карта на региона се променя пред очите ни. Съвременните предизвикателства поставят фокус върху разговорите за зелени мрежи, енергийна справедливост и климатична неутралност. Това изисква от нас истинска трансформация с осъзнаването, че енергийната сигурност се гради както върху инфраструктура, така и върху доверие и стратегическо партньорство за гарантирани доставки и достъпна енергия за хората и бизнеса“. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков участва в Среща на върха по енергийната сигурност на лидерите от Централна и Източна Европа.

Организатор на събитието, състояло се в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, е Атлантическият съвет.

Той подчерта ключовата роля, която има България за диверсификация на източниците и маршрутите за доставки предвид географското си разположение. Страната ни участва в регионални инициативи с общоевропейско значение и координираната работа със съседните държави за надграждане на капацитета на междусистемните връзки като инструмент за устойчиво развитие и регионална стабилност.

Акцент министър Станков постави върху работата по един от стратегическите проекти за цяла Европа – изграждането на Вертикалния газов коридор. Той има за цел да гарантира сигурността и непрекъснатостта на енергийните доставки като осигури достъп до диверсифицирани източници на природен газ. Проектът, подкрепен от правителствата на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна, навлиза в решаващ етап от изпълнението си на българска територия, изтъкна той и припомни, че страната ни първа стартира реални действия по ключовата артерия.

Министър Станков представи също българските приоритети в енергийната сфера, чието реализиране ще превърне държавата в балансьор в Югоизточна Европа: нови енергийни коридори; инвестиции в зелена енергия и балансиращи мощности, включително нови ПАВЕЦ и батерийни системи; дългосрочна визия за ядрената енергетика чрез изграждането на 7 и 8 блок в АЕЦ „Козлодуй“; регионално сътрудничество като основа за намаляване на уязвимостите и формиране на устойчив енергиен пазар.

Срещата на върха в Ню Йорк бе и платформа за поредица от разговори, по време на които министър Станков обсъди конкретни възможности за инвестиции и сътрудничество в областта на инфраструктурата, новите технологии и ядрената енергетика. Сред темите на фокус бе предстоящата през октомври съвместна инспекция на дейностите по строителството на лот 2 „Рупча-Ветрино“ на Вертикалния газов коридор, броени месеци след началото на проекта.