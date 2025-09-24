Без очила? Нови капки за очи могат да помогнат за обрат на възрастовото зрение

Ново проучване, публикувано този месец от Европейското дружество на катарактните и рефрактивните хирурзи в Дания, показва, че след използване на капки за очи, които помагат за предотвратяване на далекогледство, повечето участници успели да прочетат допълнителни редове на таблиците за очен тест.

Почти всеки развива пресбиопия с възрастта; това състояние затруднява силно четенето на малък шрифт в менюта или фокусирането върху близки предмети. Според Института по здравна политика на Американската оптометрична асоциация, това състояние засяга около 128 милиона американци, или около 90% от хората над 45 години.

В повечето случаи проблемът се решава с очила или хирургична намеса, но не всеки може да си позволи операция, а много хора намират носенето на очила за досадно.

Какво е пресбиопия?

Пресбиопията е постепенното влошаване на способността на очите да се фокусират върху близки обекти. Това е често срещана, понякога досадна част от стареенето. Обикновено започва в ранните до средни 40-те години и се влошава до около 65-годишна възраст.

Пресбиопията може да затрудни фокусирането върху предмети, които са директно пред вас. Настоящите опции за подобряване на зрението включват очила за четене, прогресивни лещи и хирургични процедури.

Как пресбиопията влияе на очите

Окото използва роговицата и лещата, за да фокусира светлината от обектите и създава изображение. Лещата, която има формата на бонбон M&M, се огъва повече, когато обектът е по-близо.

Около лещата има кръгов мускул, който позволява на лещата да променя формата си и да се огъва – за разлика от роговицата, която е по-неподвижна. Когато гледате далечни обекти, мускулът се отпуска; когато гледате близки обекти, мускулът се свива, което кара еластичната леща да се огъва и да променя фокуса.

Пресбиопията прави лещата по-малко еластична, което затруднява промяната на формата ѝ и фокусирането върху близки предмети. В резултат изображенията изглеждат замъглени.

Иновативни капки за очи могат да обърнат пресбиопията

Капките, описани в проучването, съдържат комбинация от два активни агента:

Пилокарпин – лекарство, което стеснява зениците и свива цилиарния мускул, контролиращ акомодацията на окото;

– лекарство, което стеснява зениците и свива цилиарния мускул, контролиращ акомодацията на окото; Диклофенак – нестероиден противовъзпалителен препарат (НСПВС), който намалява възпалението и дискомфорта, причиняван от пилокарпина.

Пациентите приемали капките два пъти дневно – обикновено сутрин при събуждане и около шест часа по-късно, с възможност за трета доза при повторение на симптомите или необходимост от допълнителен комфорт.

Групата включвала 373 жени и 393 мъже със средна възраст 55 години, разделени на три подгрупи, получаващи различни формули на капките. Всички имали фиксирана доза диклофенак, а концентрациите на пилокарпин били 1%, 2% и 3%.

„Капките значително намаляват зависимостта от очила за четене, като осигуряват удобна, неинвазивна опция за пациентите, въпреки че не винаги премахват нуждата от очила при всички“, казва д-р Джована Бенози, директор на Центъра за напреднали изследвания на пресбиопията в Буенос Айрес.

Редовното използване на капките укрепва близкото зрение за до две години.

„Почти всички пациенти показаха подобрение в зрението за близко разстояние, въпреки че степента на подобрението зависи от състоянието на зрението преди лечението“, добавя Бенози.

Ранни признаци на пресбиопия

Пресбиопията се развива постепенно, но има някои ранни симптоми, които стават по-забележими след 40-годишна възраст:

Замъглено близко зрение: текстът на телефони, менюта и книги изглежда неясен.

Дръжте четивото по-далеч: за по-добър фокус може да се налага да държите текст на разстояние.

Трудност с малък шрифт, особено при слаба светлина.

Очна умора и дискомфорт.

Главоболие, особено след четене или работа на близко разстояние.

Според Mayo Clinic, пълно изследване на очите трябва да се прави поне на всеки две години за възраст 40–54 г., а след това ежегодно.

