Златото остава в близост до поредния си исторически рекорд от 3790.82 долара за тройунция

Златото се задържа стабилно близо до поредната си рекордно висока стойност след като инвеститорите оцениха предпазливите забележки на председателя на Федералния резерв на Джеръм Пауъл за потенциалното по-нататъшно намаляване на лихвените проценти. Както и в очакване на поредните данни за инфлацията в Съединените щати, които ще бъдат публикувани по-късно през седмицата. В докато умереното отчитане на печалба добави натиск. В 8.35 ч. българско време на 24 септември златото за незабавна доставка се разменяше срещу 3773.23 щ. долара за тройунция след рекордните 3790.82 долара за тройунция, достигнати ден по-рано.

В дългоочакваната си реч за икономическата перспектива във вечерните часове на 23 септември Пауъл заяви, че централната банка трябва да продължи да балансира насрещните рискове от висока инфлация и отслабващ пазар на труда при предстоящите решения за лихвените проценти – балансирано изказване, в което липсват ясни намеци за бъдещи повишения на щатските лихви.

Преди него, членът на управителния съвет на Федералния резерв Мишел Бауман каза, че банкерите трябва да действат решително за понижаване на лихвените проценти защото пазарът на труда отслабва. А директорът на клона на Федералния резерв в Чикаго Остан Гулсбий коментира за CNBC, че американските централни банкери трябва да са предпазливи предвид възходящата траектория на инфлацията. Няколко официални представители на институцията повториха ден по-рано (на 22 септември) нуждата от внимателен подход към бъдещите лихвени решения.

Седмичният доклад за подадените молби за обезщетения за безработица в Съединените щати се очаква в четвъртък (25 септември), последван ден по-късно от индекса на личните потребителски разходи – предпочитаният инфлационен показател на Федералния резерв. Анализатори коментират, че ако петъшните данни покажат, че инфлацията се повишава по-активно от предпочитанията на паричните стратези, вероятно поради митата, това би могло да окаже натиск за поевтиняване на златото.

Междувременно, в анализ за клиентите си на 24 септември “Голдмън Сакс“ посочи, че очаква лихвени редукции от по 25 базови пункта през октомври и декември, с възможно намаление с 0.50%, ако пазарът на труда се влоши по-сериозно от предвижданията. След което ще има още две орязвания на лихвите през 2026 г. до диапазона 3%-3.25 процента.

Златото и среброто са сред най-печелившите основни суровини през тази година благодарение на набор от фактори, включително подновения низходящ лихвен цикъл на Федералния резерв, трупането на златни резерви от централните банки и неотслабващото геополитическо напрежение, които принуждават инвеститорите да търсят спасителни убежища за парите си. Валутните аксперти, включително на „Голдмън Сакс груп“, прогнозират още печалби на скъпоценния метал.