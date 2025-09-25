РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Банка ДСК е партньор на eCommerce Academy Conference – Meet. Learn. Scale.

електронна търговия

Банка ДСК е официален партньор на eCA Conference – Meet. Learn. Scale. – водеща конференция в сферата на електронната търговия, която ще се проведе на 9 октомври в „София Тех Парк“, Сграда “Джон Атанасов”.

Събитието събира предприемачи, маркетинг специалисти, технологични иноватори и представители на финансовия сектор, за да обменят знания, идеи и работещи бизнес практики. Като партньор, Банка ДСК подкрепя мисията на конференцията – да предоставя конкретни знания, работещи подходи и ценни връзки, които ускоряват успеха на бизнеса.

Антон Христов, ръководител „Продажби и партньорства“ в Банка ДСК ще бъде лектор, и съвместно с Калин Шарланджиев, ръководител „Продукти и операции“ в SelfiPay ще представят едни от най-иновативните решения в е-Commerce, обобщени в темата:

„Биометрия и изкуствен интелект – Усмивката на модерния търговец“.

Представители на Банка ДСК ще бъдат на разположение за разговори и дискусии по време на кафе паузите. Посетителите ще могат да ги открият в специално обособения брандиран кът на банката, където ще могат да получат информация от първо лице и ще обсъдят възможности за сътрудничество.

Сред основните теми на конференцията ще бъдат:

Дигитален маркетинг и SEO стратегии за растеж на онлайн бизнеса;

Изкуствен интелект в електронната търговия – ефективно внедряване на ИИ инструменти;

Правни аспекти на онлайн търговията – GDPR, потребителски права и документация;

Биометрични и мобилни плащания – нови технологии за сигурност и удобство;

Маркетинг към Gen Z – комуникация с новото поколение потребители;

Конференцията предлага още лекции и панелни дискусии с реални бизнес примери, горещият стол „Искрено и лично за бизнеса“ – директен диалог с експерти, практични стратегии за незабавно приложение и възможности за нетуъркинг и нови партньорства.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

