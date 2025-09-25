РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европейската прокуратура започна дисциплинарна процедура срещу българския европрокурор

Европейската прокуратура започна дисциплинарна процедура срещу българския европрокурор

Колегиумът на Европейската прокуратура започна дисциплинарна процедура срещу българския европейски прокурор.

Макар името ѝ да не се споменава, това вероятно е Теодора Георгиева, тъй като тя е единственият български представител в Европрокуратурата, предаде БНР.

Георгиева бе временно отстранена от длъжност през март тази година.  

Главният прокурор е информирал Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията за започнатата процедура. 

Георгиева беше временно отстранена от длъжност през март тази година. Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че тя е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени