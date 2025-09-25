Европейската прокуратура започна дисциплинарна процедура срещу българския европрокурор

Колегиумът на Европейската прокуратура започна дисциплинарна процедура срещу българския европейски прокурор.

Макар името ѝ да не се споменава, това вероятно е Теодора Георгиева, тъй като тя е единственият български представител в Европрокуратурата, предаде БНР.

Георгиева бе временно отстранена от длъжност през март тази година.

Главният прокурор е информирал Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията за започнатата процедура.

Георгиева беше временно отстранена от длъжност през март тази година. Преди това от Европейската прокуратура съобщиха, че тя е разследвана административно от останалите европейски прокурори за възможни неправомерни действия.